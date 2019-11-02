Російські нанотехнології вмирають не народившись

У понеділок, 28 жовтня, Арбітражний суд Москви оголосив банкрутом компанію «Ангстрем-Т», яка займалася виробництвом мікрочіпів і отримала держфінансування на 1 мільярд доларів.

Справа в тому, що в 2008 році «Ангстрем-Т» залучила кредитну лінію Зеба в розмірі 815 мільйонів євро на будівництво в Зеленограді виробництва мікрочіпів, які передбачалося використовувати в процесорах, смарт-картах, а також для виготовлення електронних паспортів та віз російського виробництва. Внаслідок накопичених боргів за цим кредитом у січні 2019 року ВЕБ забрав 100% акцій заводу «Ангстрем-Т», вимагаючи погасити кредит і подавши позов про банкрутство. Цим вимогам підключився і колишній міністр зв’язку РФ Леонід Рейман, станом на серпень 2018 року був єдиним бенефіціаром заводу. Його офшорні компанії виставили претензії до «Ангстрем-Т» на суму в 3,9 мільярда рублів, з яких 423,9 мільйона рублів Рейман вимагав особисто.

Офіційна версія виникнення проблем у заводу полягає в тому, що в 2014 році США обмежили експорт в Росію технологій подвійного призначення. А у вересні 2016 року підприємство в числі низки інших мікроелектронних компаній з РФ потрапило в санкційний список Вашингтона. Однак схоже, справжня проблема полягала зовсім в іншому.

«Банкрутство було технічною процедурою. Борг заводу перед ВЕБ — близько мільярда — з’явився не сьогодні. Проект з самого початку був якимось не щасливим. У 2005 році закупили обладнання у компанії AMD, з Європи цілу лінію, яка на той момент була цілком сучасною. Спочатку обладнання не могли розмитнити. Поки воно стояло, воно частково зіпсувався. Потім його чинила одна команда, потім команда змінилася і чинила інша команда.

У 2015 або 2016 році на цьому всьому випустили першу пластину по техпроцесу 90 нанометрів. Потім з’явилися санкції і в усьому звинуватили їх. Але треба розуміти, що на цей момент пройшло вже 10 років з моменту старту проекту, очікувалося, що все це вже, як мінімум, три рази має запрацювати”, — цитує, зокрема, портал BFM гендиректора «Троїцького інженерного центру» Євгенія Горського.

Якщо так, то виникає цілком резонне питання: хто ж або що ж насправді винен у тому, що один з найбільших проектів з розвитку високих технологій в Росії, ініційований, на хвилиночку, урядом та Радою Безпеки РФ, зазнав аварії?

Також викликають інтерес і інші нюанси розвитку високих технологій в Росії. Наприклад, де ж той чудовий нанопланшет, готовий перевернути всю системи сучасної освіти у світі, про який з такою гордістю розповідав свого часу глава «Роснано» Анатолій Чубайс?

Або, скажімо, чому розроблена російськими вченими технологія переробки сміття в ракетне (!) паливо чомусь виявилося незатребувана «Ростехом»? Чому замість цього корпорація вирішила увіткнути по всій Росії цілу розсип сміттєпереробних заводів з використанням технології спалювання відходів на колосникових гратах, ефективність якої на Заході все частіше ставлять під сумнів?

Що стосується заводу «Ангстрем-Т», то нічого страшного, припустив у розмові з «СП» аналітик ГК ФІНАМ Олексій Калачов, з ним не станеться. Юридична особа, пояснив експерт, якому належить підприємство, пройде процедуру банкрутства, тому що витрати на його запуск, на жаль, не окуповуються. Після цього виробничо – майновий комплекс цілком виставлять на продаж за залишковою вартістю, його викупить інша юридична особа, після чого з обнуленными боргами підприємство почне щось робити і як себе окупати. І таким чином, констатував експерт, працює весь державний інноваційний бізнес.

— Якщо ми подивимося на економіки достатньою мірою ринкові, — він розвинув думку, — то побачимо там природний процес, який запускає інновації. Це інтерес, з одного боку, підприємця та інвесторів заробити. А з іншого — прагнення вченого або інженера самореалізуватися. На ринку обидва ризикують, знаходячи один одного. Один — грошима, інший — репутацією.

Тобто ризики несе товариство. Але в результаті цього природного процесу, якщо ринок відкритий, невдачі відсіваються, а від удачі виграють всі.

Адміністративна ж система працює інакше. Припустимо, чиновник розуміє, що в якійсь галузі економіка відстає. Він починає відстежувати ринок у пошуках підходящих інновацій, оскільки сам винайти таку не може. Але поки пройде вибір, поки прийметься рішення, поки воно пройде по інстанціях, поки виділять кошти, поки проведуть закупівлі — час іде. І виходить: якщо підприємець з вченим забігають вперед, адміністративна машина свідомо працює з запізненням. В такій ситуації неминуче відставання. І коли в результаті отримується вже застаріле обладнання, поки воно вбудовується у виробництво, ціна помилки висока.

«СП»: — Чому?

— Тому що немає механізму, який би відсіював неуспішні компанії і просував би успішні. І мільярди просто вкладаються в певний проект. А потім просто дивляться на результат і публікують звіти. Тим часом технології швидко йдуть вперед. І якщо в умовах ринку є стимул для підприємця і вченого в разі перемоги отримати більший прибуток, то ось такий підхід нікого ні до чого не стимулює. Зате ціну помилки оплачує бюджет. Тобто — все суспільство.

Взяти ту ж ситуацію з цим заводом з виробництва мікрочіпів. На який ринок спочатку він був орієнтований? А «ЛИОТЕХ», завод з виробництва літій-іонних акумуляторів в Новосибірську? Це ж, як було заявлено, найбільше в Європі підприємство. А куди подіти вироблений ним товар, якщо технології зараз кардинально змінюються кожні п’ять років?

Втім, економіст Микита Маслєнніков вважає, що у російської економіки все ж є шанс не відставати від світових темпів розробки і впровадження високих технологій. Тут все залежить, на його думку, від двох умов.

— По-перше, — зауважив він, — велике значення має максимальну присутність наших російських компаній на світовому ринку. Причому не стільки з готовим продуктом, скільки в якості вбудованих елементів в ланцюжку його доданої вартості.

Припустимо, ми можемо виробляти важливий проміжний компонент, вузол, деталь. Тоді будемо розуміти, які інвестиційні рішення приймати у зв’язку з цим.

І, власне кажучи, приклади-то такі є, які говорять, що ми ці ніші починаємо потроху освоювати.

«СП»: — Які ж?

— Наприклад, 3D-друк. Ми вже маємо тут досить міцні позиції з ряду елементів: порошки, різні стыкующие деталі для конструювання великих виробів. Це світовий тренд. І перспективи з новими матеріалами у нас досить непогані.

До того ж, у нас ще не до кінця розкритий потенціал наших програмістів, «айтішників» і взагалі фахівців з оцифрування різного роду економічних і виробничих рішень. Тут у нас дуже непоганий потенціал.

Так, з експортної виручки наших «айтішників» ми заробляємо близько 9-10 мільярдів доларів в рік.

«СП»: — Так де ж ці мільярди?

— Вся справа в тому, що ми часто працюємо під франшизами інших компаній на світових ринках, і в значній мірі ці кошти дістаються саме їм.

«СП»: — Цю ситуацію якось можна виправити?

— А тут ми впираємося у другий доданок нашого прориву у сфері високих технологій. Це, власне, стимулювання інвестиційного клімату, який спонукав би інвесторів вкладати кошти всередині Росії. І ось це у нас на сьогоднішній день саме вузьке і вразливе місце.

«СП»: — Ну, цю проблему ми піднімали вже не раз, намагаючись розібратися, хто ж у підсумку за її поява відповідає. А ось за те, що у сфері високих технологій ми все ж здатні щось зробити, кому дякувати в першу чергу? Невже інноваційний центр «Сколково» приносить свої плоди?

— Сподіватися на нього, звичайно, не варто. Але і з рахунків Сколково скидати не можна, його внесок у все це справа досить очевидний.

Проте з цим-то якраз пов’язана ще одна дуже гостра проблема. Справа в тому, що нам таких інноваційних центрів треба кілька десятків по всій Росії. І це для уряду великий головний біль: ліпити тут чергове «клаптева ковдра» з різного роду локальних стимулюючих режимів, або створювати спільні стимулюючі умови для бізнесу в цілому?

Я особисто вважаю, що другий рецепт стратегічно більш правильний.

«СП»: — Але ж у нас в країні всяких інноваційних кластерів і технопарків вже стільки, що яблуку впасти нікуди. Правда, їх зміст залишає бажати кращого.

Наприклад, в Шиесе Архангельської області теж от будують технопарк. Однак за фактом там буде просто величезний сміттєвий полігон, проти будівництва якого відважно і безкомпромісно протестують місцеві жителі.

У Підмосков’ї, куди ні подивися, технопарки як гриби після дощу ростуть. Хоча насправді — це всього лише товарні склади або взагалі відстійники для вантажних фур.

— Дійсно, у нас досить багато всяких територій випереджаючого розвитку, технопарків, спеціальних економічних зон. Але все це існує суто формально, так би мовити, на папері. А щоб туди заходив і по-справжньому працював дійсно серйозний бізнес, не вистачає багатьох речей.

«СП»: — Наприклад?

— Є два загальних для всіх типових моменту. По-перше, це запізнення із створенням інженерної інфраструктури і комунікацій. Тобто майданчики є, але це абсолютно чисте поле. А щоб бізнесу було комфортніше, потрібна якраз інфраструктура і логістика. Другий важливий момент — нестабільність регулятивних правил і податкових режимів.

«СП»: — А що з ними не так?

— У нас приблизно 80% всієї світової номенклатури діючих в глобальному господарстві в різних економіках стимулів і заходів для інноваційних і високотехнологічних компаній так чи інакше в нашому податковому кодексі та інших законодавчих актах присутній. Що є — то є. Але не зрозуміло, як це працює.

Виникає питання кодифікації. Як довести податківцю, що я, припустимо, високотехнологічна компанія і маю право на використання фіскальних та інших пільг? Ось це питання досі перебуває в підвішеному стані. Якщо це і доводиться, то не в загальному, а в якомусь приватному порядку, і найчастіше з допомогою якої-небудь спеціальної експертизи.

Тут держава, що дуже важливо, на жаль, ще й серйозно запізнюється з визначенням критично важливих технологій, які є пріоритетними з точки зору стимулювання. У всіх планах і за інвестклімату, і за спеціальним инвестконтрактам другого покоління, і по технологічним проривам декларується, що ми створимо якийсь перелік і будемо стимулювати бізнес. Ну так які, власне, технології збираються стимулювати-то, пора вже визначитися. Зробіть вже або закритий перелік, або закритий.

«СП»: — Але ж озвучує держава визначені пріоритетні напрямки…

— Але вони дуже широко і розпливчасто трактуються! Наприклад, штучний інтелект. А що конкретно в штучному інтелекті планується розвивати тут і зараз, а потім завтра і післязавтра? Ось тут держава сильно запізнюється і заважає використанню стимулюючих заходів, які вже законодавчо, в принципі, записані. І ось ці вузькі місця вже кілька років є такою проблемою, яку не вирішують навіть нацпроекти. Як тільки бізнес побачить реальні кроки в цьому напрямку, тоді він скаже спасибі. А якщо цього немає, то все і зупиняється на рівні декларації про наміри.

«СП»: — При таких розкладах можна вважати, що нацпроекти у сфері високих технологій все ж не проваляться? Хоча б озвучена цифровізація економіки не загнеться?

— Ну, дай бог, щоб той же нацпроект з цифровізації економіки хоча б розкрутився. З другого півріччя даний поки немає, але в першому півріччі касове виконання авансованих на поточний рік коштів в рамках цього нацпроекту склало всього 8,3%.

Добре, якщо збільшиться вдвічі або втричі. Але ви розумієте, що це буде навіть в самому оптимістичному варіанті всього третина освоєння коштів. І тут все впирається не тільки в регулятивні речі. Рахункова палата у своєму відгуку на проект бюджету прямо вказує, що один з ризиків невиконання плану по прискоренню економічного зростання — відсутність логічною, стрункою і зрозумілою бізнесу системи управління національними проектами.

Абсолютно очевидно, що якщо ми тут не побудуємо виконання цього проекту по суті, то тоді сподіватися на якісь прориви по всім іншим технологічним напрямами буде вкрай складно.