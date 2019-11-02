Настя Каменских устроила фотосессию на скале в Мексике в необычном виде

Знаменитая украинская певица Настя Каменских продолжает будоражить поклонников пикантными снимками и видео, которые публикует на своей странице в социальной сети Инстаграм

Настя Каменских активно ведет свою страницу в Instagram, делится фотографиями и видео со своей повседневной жизни.

Украинская исполнительница Настя Каменских, которая выступает сейчас под творческим псевдонимом NK, продолжает радовать поклонников новыми песнями и клипами, пишет Рoliteka.net.

Как известно, недавно певица вместе со своим супругом – рэпером Алексеем Потапенко отправилась в отпуск. По этому поводу пара представила множество кадров и даже удивила поклонников Инстаграм странным семейным видео.

После артистка представила серию жарких фото, позируя на фоне живописной природы и лазурной воды. При этом звезда оставила в тайне райское местонахождение, однако фанаты догадались, что это Канкун, Мексика.

«Никогда не бойтесь ставить перед собой амбициозные цели и верить в их достижения💪🏽 Произносите каждый день аффирмации, работайте над собой, и каждый день делайте то, что хоть на шаг приблизит вас к вашей цели🤗 А еще, не забывайте любить себя и находить тот самый жизненный баланс😻

: politeka.net