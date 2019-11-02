Горизонтальна ескалація

У колекції заокеанських фахівців по «стримування» Росії і Китаю незабаром може з’явитися нова стратегія, яку «впливові голоси» в Білому домі розробляють для збереження світового лідерства США. Про це пише американське видання Foreign Policy. У публікації цей сценарій називається «стратегією горизонтальній ескалації та заподіяння витрат».

Автори її вважають, що в даний час Збройні сили США «готуються до епохи великодержавного суперництва». Але пряме зіткнення з Росією і Китаєм — кого Вашингтон вважає головними супротивниками — вони вважають недоцільним. Оскільки, як зазначається в матеріалі, «переваги китайців в західній частині Тихого океану, а росіян у Східній Європі, занадто великі, і протистояти їм безпосередньо в цих регіонах неможливо».

Але вихід, загалом-то, знайдено: пропонується шукати «вразливі периферії», скориставшись «майже необмеженим» доступом США до будь-якій точці Земної кулі, щоб там завдати Росії і Китаю серйозні неприємності. Зрозуміло — виключно заради захисту своїх союзників».

«Наприклад, якщо Китай нападе на Тайвань, США можуть ввести торгове ембарго, атакувати китайську базу в Джібуті і китайські об’єкти в Пакистані, Камбоджі і на Шрі-Ланці. А якщо Росія захопить прибалтійські країни, Сполучені Штати можуть нанести удар по російським військам у Криму або в Сирії», — вказує Foreign Policy, відзначаючи, що така тактика може змусити противника «утриматися від нападу і відмовитися від початкових цілей».

У якості більш відповідного варіанту «для повноцінного стримування» розглядається ще можливість нанесення удару по російському Далекому Сходу. А також — захоплення так званих стратегічних центрів тяжкості — апарату державного управління або важливих для суспільства економічних об’єктів.

На думку члена комітету Ради Федерації з оборони та безпеки Франца Клинцевича, все це нагадує «маячня божевільного». «Це не розмова військових людей. Військові люди розуміють, що якщо ти хочеш здобути перемогу, то війну починати не треба, особливо з Росією чи Китаєм», — наводить слова сенатора РИА «Новости».

Клинцевич також зазначив, що «у Росії немає ні планів, ні необхідності нападати» на Прибалтику. І додав, що йому «соромно за американських військових, яких так розводять американські політики».

У свою чергу, депутат Держдуми від Криму Руслан Бальбек назвав американську стратегію «красивою», проте повністю непридатною і безперспективною. «Одна справа розстрілювати безкарно Ірак або Лівію, і зовсім інша справа — воювати з країною, здатною дуже швидко доставити ядерну боєголовку прямо в центр Вашингтона», — сказав парламентарій.

І нагадав, про існування на півострові найпотужнішої лінії ППО, яка не дозволить жодному американському бойовому кораблю безкарно атакувати територію Криму.

Професор Академії військових наук, старший науковий співробітник Центру політичних досліджень Росії Вадим Козюлин припустив, що поява чергового американського сценарію «стримування» Росії і Китаю пов’язано як із зовнішніми, так і внутрішніми факторами:

— Ми бачимо, як політика Дональда Трампа дуже багатьох дивує, дратує і лякає. Причому, не тільки в самих Сполучених Штатах. Але і серед американських союзників у Європі, а також в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні. Це — перше.

Друга. Західне суспільство бачить багатополярність, яка все більше і більше проявляється. Помітніше всього, звичайно, зростання впливу Китаю. Але не тільки… На передові позиції виходять ще Індія та Іран. І Росія, звичайно ж.

Тобто, світ стрімко змінюється, і американські стратеги намагаються вигадати щось, щоб цей процес хоч якось пригальмувати. Звідси весь цей набір різноманітних сценаріїв, який тепер поповнила нова стратегія горизонтальної ескалації». До цього у них був проект «Примарного флоту» — теж проти Китаю і Росії. Він передбачав використання безпілотних роботизованих кораблів, які самостійно будуть переміщатися з однієї точки Світового океану в іншу і нести на собі ракети, розвідувальну апаратуру, гідролокатори і радари.

Інша їхня стратегія була розроблена ще за Обаму — «Left of Launch». Вона спрямована на боротьбу з ракетною загрозою допомогою використання електронних і киберсредств. Сенс в тому, щоб з їх допомогою вивести з ладу системи зв’язку і управління запуском балістичних ракет. Північній Кореї — в першу чергу, але потенційно і Росії.

Одним словом, сьогодні стратегічна військова думка Сполучених Штатів працює дуже енергійно. Але це тільки провокує страхи у самих Сполучених Штатах, дуже часто — необгрунтовані. І звичайно турбує потенційних супротивників — Китай, перш за все. Але й Росію, звичайно.

«СП»: — Але чому вони вважають Крим і Далекий Схід нашої «вразливою периферією»?

— Чому Крим — якраз зрозуміло. На Заході старанно не визнають той факт, що нібито населення півострова не більше ніж 95% голосів виступив за возз’єднання з Росією. Вважається, що цей півострів «окупований». А адже неосвічений читач — це не обов’язково обиватель. Ним може бути і член Конгресу.

І ось вони вважають, що, дійсно, населення проукраїнське, так сказати, тільки чекає моменту, коли окупація закінчиться, щоб прапорцями зустріти американський флот. Що, звичайно ж, не так. Але в Америці — я допускаю — велика частина населення про це не знають.

А на Далекому Сході у американців потужна угруповання. І союзники у вигляді Японії і Південної Кореї. І в цілому ця зона, добре вивчена американськими військовими, американським флотом. Тому, ймовірно, сподіваються, що їхній досвід і сила дозволяють їм щось там планувати.

«СП»: — А те, що Росія і Китай — ядерні держави, забули? Або вважають себе безсмертними?

— Звичайно, вони про це добре пам’ятають. І, звичайно, не підуть на ті заходи, які змусять Росію і Китай застосувати ядерну зброю.

Оскільки сьогодні уявлення про неприпустиме військовому шкоду в США дуже скоротилося — там один ядерний удар по своїй території вони вже вважають неприйнятним. Тому будуть готові піти на конфлікт до тієї міри, поки, так би мовити, не з’явиться реальна загроза ядерного удару. І це дуже обмежує їх рамки.

Але, з іншого боку, згідно з російської стратегії, яка офіційно опублікована, наша країна може застосувати ядерну зброю тільки в разі загрози існуванню держави.

Тобто, вони фактично допускають можливість конфліктів, які не загрожують існуванню держави. І, я думаю, в черговий своєї стратегії в США як раз про це і ведуть мову. Зокрема, про те, щоб розв’язати локальний конфлікт, не ставить під загрозу суверенітет Росії. Припускаючи, що в такому конфлікті можна виграти, використовуючи ті переваги, які у них реально є.

На Далекому Сході — особливо. Наш флот в регіоні не можна порівняти з американським. Ми робимо ставку на ядерні ракети, на ядерний підводний флот. Але у всьому іншому поступаємося Штатам.

Разом з тим, все це настільки гіпотетично настільки, загалом, слизько і на грані фолу, так скажемо, що під час реального конфлікту американці, я думаю, не можуть собі дозволити навіть такого.

«СП»: — Тоді до чого всі ці розробки, які, насправді, більше нагадують сценарії комп’ютерних ігор?

— Повинен сказати, що всі військові такими «іграшками» балуються. І російські, і китайські. Це їх робота, — вони повинні мати сценарій на будь-який випадок життя. У тому числі — і малоймовірний.

Більшість військових світу роблять це таємно, не афішуючи. Американці, навпаки, дуже люблять працювати на публіку. І нерідко викладають все в інтернет. Може, їх варто було б навіть подякувати за таку транспарентність?

Але, з іншого боку, дуже часто військові цим зловживають. Нагнітають обстановку (іноді, так би мовити, неусвідомлено, іноді свідомо), прагнучи підвищити оборонні витрати. Промисловість і армія від цього виграють.

Я б деяким військовим заборонив виступати. Але сьогодні вони дуже популярні ньюсмейкери. Особливо — американські.

«СП»: — Коли вони розглядають варіант, що передбачає захоплення апарату держуправління, хіба це не пряма загроза державі?

— Це — загроза. Але якщо вони вже впоралися з цим завданням і захопили управління, то вони фактично паралізували наші можливості ядерного відповіді. Тобто, це теж дуже-дуже гіпотетична річ.

Сьогодні США, звичайно, найпотужніша держава в економічному, фінансовому та військовому плані. Їх витрати лише на військові розробки вдвічі перевищують всі обороные витрати Росії. І це, мабуть, дає їм якусь надію, що технологічна перевага зможе забезпечити їх повну невразливість.

Певні, так би мовити, варіанти розвитку подій можуть призвести до того, що, дійсно вони стануть невразливі. Припустимо, коли розмістять озброєння в космосі і повністю нейтралізують ядерний потенціал не тільки Китаю, але і Росії.

Але це тільки теоретичний шанс, за який вони хапаються і намагаються його втілити в життя. В реальності, ні Росія, ні Китай цього їм не дозволять.