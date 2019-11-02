Чим загрожує Трампу старт процедури імпічменту

Палата представників Конгресу США все ж прийняла резолюцію про офіційний початок процедури імпічменту президент Дональда Трампа. Про це заявила за підсумками голосування спікер палати Ненсі Пелосі.

За резолюцію, яка прописує правила проведення процедури імпічменту, проголосували 232 конгресмени, проти – 196. Голоси здебільшого розподілилися за партійною ознакою, враховуючи, що більшість у Палаті представників належить демократам.

Варто відзначити, правда, що це лише початок довгого процесу. Законопроект лише переводить слухання з імпічменту в нову фазу — вони стануть відкритими, що дозволить всій Америці стежити за пошуком доказів порушення президентом конституції США.

Правда, для того, щоб імпічмент відбувся, його має підтримати і Сенат, де більшість мають республіканці. Але, так чи інакше, пише видання “Коммерсантъ”, напередодні президентських виборів 2020 року глава Білого дому і його оточення опиняться в ролі обвинувачених.

При цьому ситуація може змінитися в будь-який момент, враховуючи, що Дональд Трамп грає на загострення: вже після прийняття резолюції він звинуватив Конгрес в «полюванні на відьом» і відмовився співпрацювати з законодавцями, відмахнувшись від юридично зобов’язуючого документа.

Приводом для імпічменту стали відомості, згідно з якими глава Білого дому міг зловживати владою, щоб змусити президента України Володимира Зеленського надати компромат на ймовірного демократичного суперника Дональда Трампа на виборах 2020 року Джо Байдена.

Протягом останніх п’яти тижнів у профільних комітетах Палати представників в закритому режимі проходили слухання з участю відставних і діючих дипломатів і чиновників, здатних пролити світло на обставини тієї самої липневої бесіди президентів Зеленського та Трампа, яка і стала відправною точкою незгасаючого у Вашингтоні скандалу.

Однак, незважаючи на те, що на сьогоднішній день вже допитано понад двох десятків свідків, багато з яких давали свідчення по кілька годин, це фактично була лише прелюдія до повноцінних слухань, юридично закріпленим окремою резолюцією Конгресу.

Саме таку резолюцію на загальне голосування Палати представників і вніс голова комітету з регламенту Джим Макговерн. Обґрунтовуючи необхідність такого кроку, пан Макговерн роз’яснив, що запропонована ним резолюція «гарантує прозорість» майбутнього розслідування і відповідає інтересам як Конгресу, так і американського народу.

У свою чергу, Ненсі Пелосі, що дала старт слухань у Палаті представників, мотивувала ініціативу Конгресу необхідністю отримати законодавчий важіль тиску на Білий дім, який вважає розслідування «нелегітимним» і до останнього часу не бажав співпрацювати зі слідством.

Люди з найближчого оточення Дональда Трампа демонстративно відмовлялися з’явитися за повісткою на Капітолійський пагорб, даючи зрозуміти, що не будуть брати участь в процесі. Так, наприклад, екс-радник президента Джон Болтон, незважаючи на свою відставку, проявив лояльність до глави Білого дому і через свого адвоката повідомив конгресменів про те, що добровільно давати їм свідчення не має наміру.