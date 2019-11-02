Смертельна пожежа на Рівненщині: загинув 5-річний хлопчик

У селі Рокитне Рівненської області трагічно загинула 5-річна дитина.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Хлопчик загинув під час пожежі. Повідомляється, що вогнем було знищено покриття господарчої будівлі (дерев’яна, крита шифером по дерев’яній обрешітці, розміром 8х4м) та 1 тону сіна. На місці пожежі рятувальники виявили тіло онука власниці 2014 року народження.

За попередньою інформацією, дитина гралася з вогнем.

«Хлопчик грався сірниками, заліз на горище, де було багато горючих матеріалів (солома, дрова, речі домашнього вжитку) і ненароком підпалив все. Очевидно, дитина злякалася вогню і сховалася в кут горища. Врятуватися у хлопчика шансів практично не було», — сказано в повідомленні.