Слава Каминская призналась поклонникам, что больше не свободна

Солистка популярного вокального дуэта «НеАнгелы» Слава Каминская, сравнительно недавно пережившая развод с известным киевским пластическим хирургом – Эдгаром Каминским, заинтриговала поклонников новой публикацией в микроблоге.

Певица разместила фото, на котором позирует в клетчатом костюме, состоящем из удлиненного пиджака с широким поясом и брюк-галифе. Свой look артистка дополнила черным кепи, которое гармонично контрастирует с рыжими локонами. Атмосферности кадру придает и живописный осенний лес, на фоне которого запечатлена Каминская.

Однако фолловеров привлек не столько образ звезды, сколько многозначительная подпись к снимку. Исполнительница процитировала пословицу о том, что свято место пусто не бывает, а затем мечтательно добавила: «А пусто ли место?».

Впрочем, интерес к личности таинственного возлюбленного исполнительницы не помешал фанам осыпать ее щедрыми комплиментами:

: hyser.com.ua