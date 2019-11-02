Меган Маркл встретилась с обездоленными женщинами и испекла с ними торт (фото)

Герцогиня Сассекская продолжает свою благотворительную деятельность и в этот раз она отправилась в кондитерскую в лондонском районе Хэкни, чтобы пообщаться с женщинами, оказавшимися в сложной ситуации. Об этом пишет Daily Mail.

Luminary Bakery дает работу и проводит бесплатные занятия для обездоленных женщин, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах. Также была оценена бизнес-модель, благодаря которой десятки женщин, пострадавших от разных обстоятельств (насилие, бедность, жестокое обращение, рабство), нашли работу, получили новые навыки и уверенность в завтрашнем дне, Сегодняшнее занятие посетила и Меган Маркл. К слову, именно в этой кондитерской герцогиня заказывала свой свадебный торт.

Она надела фартук и занялась выпечкой вместе с остальными. Также герцогиня немного пообщалась с журналистами и заявила, что ей не нравится позиция нынешнего общества, которое жаждет мгновенного удовлетворения.

“Люди – это не механизмы, которые можно мгновенно починить. Люди – в сложных ситуациях напоминают раненых животных, которые требуют долгой реабилитации и деликатного подхода”, – заявила Меган.

Также в кондитерской произошел еще один интересный момент: по словам одного из репортеров издания The Telegraph, который присутствовал на этом мероприятии, Меган Маркл лично попросила журналистов не обращаться к ней “герцогиня”, хотя это необходимо по протоколу.

: focus.ua