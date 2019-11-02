У Верховній Раді хочуть скасувати відповідальність за самогоноваріння

Група депутатів фракції «Слуга народу» зареєструвала законопроєкт №2371 про скасування адміністративної відповідальності за самогоноваріння.

Про це йдеться на сайті Верховної Ради, тексту законопроекту наразі там немає.

Ініціаторами проєкту закону стали нардепи «Слуги народу» Володимир Ватрас, Олександр Федієнко, Роман Соха, Анатолій Костюх, Ігор Фріс, Микола Стефанчук.

Згідно зі ст.176 Кодексу про адміністративні правопорушення, виготовлення самогону без мети збуту карається штрафом від трьох до 10 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (до 170 гривень).

: glavcom.ua

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