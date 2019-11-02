Лікарі розповіли, чим можуть бути шкідливі банани

Банан — корисний фрукт, багатий на вітаміни, але все ж є категорії людей, яким не варто зловживати цим продуктом.

Насамперед це стосується діабетиків. Крім того медики також рекомендують бути обережними людям з тромбофлебітом або тим, хто має підвищену густину крові, інформує Ukr.Media.

«У дітей двох-трьох років, а іноді й старших, вживання банана цілком може спровокувати здуття живота, пронос,»- зазначив медик. Крім того в банані високий вміст вітаміну К. І якщо в організмі дитини виникне його надлишок, то це цілком може призвести до розвитку гемолітичної анемії (прискорене руйнування червоних кров’яних тілець) і жовтяниці.

Шкода, яку можуть нанести банани, залежить від способу їх зберігання і транспортування. Ці фрукти, як правило, завозять в нашу країну зеленими і достигають вони вже на місцевих складах. Для цього їх обкурюють етиленом.

А потім, щоб збільшити термін зберігання, банани обробляють хімікатами Е230, Е231 і Е232, які містять фенол.

Для організму людини фенол є вкрай отруйним. Навіть незначне потрапляння в організм може спровокувати розвиток раку. Тому перед очищенням банан необхідно добре вимити.

: aspekty.net

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