Російські декабристи були справжніми трусами





Під час слідства вони благали про пощаду і здавали товаришів



Кіно — велика сила. Дивишся «Зірку привабливого щастя», насолоджуєшся грою Олега Янковського, Ігоря Костолевського, Олексія Баталова — і віриш, що декабристи були найблагороднішими людьми. Лицарями без страху і докору. І раптом звертаєшся до історичних документів — матеріалів слідства. І бачиш зовсім інших людей. Жалюгідних боягузів, які принижуються, благають про пощаду, вигороджують себе і видають своїх товаришів. Загалом, виглядають не багатьом краще, ніж бухаріни, пятаковы та інші фігуранти сталінських процесів.



Помилуйте, я батько сімейства



При Йосипі Сталіні обвинувачуваних могли катувати. Декабристів, природно, ніхто не катував. В гіршому випадку арештанта могли закувати в кайдани. В кращому — він замовляв обіди в ресторані.



У тортурах, власне, і не було потреби. «Колотися» декабристи почали з самого початку. Причому найгірше вели себе ватажки.



Вже в день повстання — ввечері 14 грудня — Кіндрат Рилєєв дає свідчення. Називає 11 імен. Заявляє, що таємне суспільство «точно існує». Провину за події на Сенатській площі звалює на князя Сергія Трубецького. «Він не з’явився і, на мою думку, це головна причина всіх заворушень і вбивств, які в цей нещасний день сталися».



Дуже оригінальне пояснення. Виявляється, заворушення сталися не від того, що вони вивели полиці, а від того, що не з’явився Трубецькой.



Заодно глава Північного товариства здає Південне. «Обов’язком совісті і чесного громадянина почитаю оголосити, що біля Києва в полках існує суспільство. Трубецькой може пояснити і назвати головних. Треба взяти заходи, щоб там не вибухнуло обурення».



Через два дні Рилєєв звертається особисто до Миколи I. І знову вимагає «як можна швидше» розгромити Південне товариство, на цей раз вже називаючи ім’я Павла Пестеля. Кличе до милосердя і великодушності імператора. Поет-романтик закінчує лист так: «Свою долю вручаю тобі, государ: я батько сімейства». Розжалобити царя, приплітаючи діточок або невтішних бабусь-матерів, — це взагалі улюблений трюк декабристів.



Микола I під час слідства надсилав дружині Рилєєва гроші. І продовжував піклуватися про сім’ю бунтівника і після його страти



Диктатор Трубецкой



На наступний день після Рилєєва почав давати свідчення відбувся диктатор князь Трубецькой. Свого роду рекордсмен. Він видав 79 осіб, включаючи тих, хто давно відійшов від декабристів, про кого слідство не мало ні найменшого поняття. Вони вирушили на каторгу, зате князь зберіг собі життя. Весь основний список змовників складено слідством за показаннями Трубецького.



Якщо Рилєєв провину за кровопролиття на Сенатській перекладає на Трубецького, то князь — в свою чергу — звинувачує Рилєєва та Євгена Оболенського. У них, мовляв, був поганий план повстання, з захопленням Зимового палацу, а у нього — хороший, який не передбачав крові.



Але в одному Рилєєв і Трубецькой єдині — вони «топлять» Пестеля. У Петербурзі, запевняє Трубецькой, суспільство було цілком собі ліберальним. Ну хотіли конституції. І чого тут такого? Її ж і сам імператор Олександр I хотів. Але, як кажуть, в сім’ї не без виродка. Обов’язково знайдуться люди «порочні і худий моральності». Таким «виродком» серед декабристів виявився Пестель.





Павло Пестель



Пестель хотів ввести республіку і «прирікав смерті всю найвищу прізвище», обурюється Трубецькой. «Я мав все право жахнутися цього людини». Треба було, звичайно, на нього донести, але Трубецький не доніс. Чому? Бо в таку нісенітницю ніхто б не повірив, а «викрити його я не міг, він говорив зі мною віч-на-віч».



І в таємному суспільстві-то Трубецкой залишався тільки з однією метою — «я маю намір був послабити Пестеля».



Після таких свідчень цілком віриш, що Трубецькой міг валятися в ногах у Миколи I. І цієї людини декабристи висували в диктатори!



Князь Трубецькой, бажаючи вимолити прощення, поставив своєрідний рекорд: він видав 79 осіб. В тому числі і ні в чому не винних людей



Справжній полковник



Втім, полковник Пестель у боргу не залишився. Спочатку він відпирався. «Пестель був лиходій у всій силі слова, без найменшої тіні каяття, із звірячим виразом самої зухвалої відваги в запирательстве; я вважаю, що рідко знайдеться такий нелюд», — згадує про нього Микола I.



Імператор явно перебільшує. Замикався Пестель тільки на перших порах. А потім пішов на співпрацю зі слідством і вже не знав упину. Пестель видавав направо і наліво. Євген Якушкін, син декабриста, опитував знайомих батька. І з приводу глави Південного товариства висловився прямо і без еківоків: «Якщо повісили тільки п’ять осіб, а не 500, в цьому анітрохи не винен Пестель: “зі свого боку він зробив все, що міг».



Пестель довго заперечував, що планував царевбивство. При цьому свої власні плани він приписував іншим, воліючи, щоб саме вони — інші — замість нього зійшли на ешафот.



А сам він відчуває «пекучу і глибоку скорботу» з-за того, що «належав до таємного товариства». «Я не можу виправдовуватися перед його величністю і не намагаюся цього робити: я прошу тільки милості, — пише Пестель генералу Олександру Чернишову. — Кожна мить мого життя буде присвячений вдячності і безмежної відданості його священної особи і його найяснішої прізвища. Я знаю добре, що я не можу залишитися на службі, але, принаймні, — якщо б мені повернули свободу!»



Цей «залізний» і «незламний» вождь декабристів настільки високо цінував свої послуги слідству, що вважав, ніби його не тільки залишать у живих, але і взагалі звільнять. Він глибоко помилявся. Микола I розцінив по-іншому.



Друзі пізнаються в біді



Рилєєв або Трубецькой не любили Пестеля. Зрештою, вони могли «топити» його через особисту неприязнь. Але, скажімо, між Рилєєвим і Петром Каховським була дружба. Нерівна, враховуючи істеричний характер Каховського, але все-таки дружба.





Каховський Петро



Це не завадило їм здавати один одного з потрохами. Тричі їм влаштовували очні ставки.



— Рилєєв говорив, що мета таємного товариства — знищення всієї царської родини, — показує Каховський.



— Нічого подібного я не говорив, — виправдовується Рилєєв. — Це Каховський нахвалявся вбити імператора і всю царську прізвище.



— Ніколи я не викликався вбити імператора, — стверджує Каховський. — А ось вони на своїх нарадах вирішили, що царську прізвище треба утримувати у фортеці, поки у Варшаві не вб’ють великого князя Костянтина Павловича. А вже тоді треба вбити і всіх інших, нібито при спробі до втечі.



— Каховського ніхто і ніколи на наради не пускав, — заявляє Рилєєв. — Тому він і знати нічого не може.



— Можу, — наполягає Каховський. — Рилєєв говорив, що Костянтина Павловича треба вбити всенародно, а вбивця повинен закричати, що його намовив Микола Павлович.



«Показане Каховським сповнене несправедливості і наклепів і видно явний намір мстити мені за зроблені на нього свідчення», — такий остаточний відповідь Рилєєва. Каховський ж залишається при своєму.



Складно уявити, як би вони дивилися один одному в очі, якби їм зберегли життя.





Під час слідства виявилося, що більшість з декабристів готові на будь-зрада і наклеп заради збереження життя і свободи



Всіх не заарештуєш



У чому причина такої поведінки? Страх смерті? Але — за великим рахунком — ніхто не вірив, що когось із змовників насправді страчують. При Олександрі I зрадників страчували тільки під час війни 1812 року. Всі звикли, що в мирний час смертна кара остаточно скасована. Саме тому повішення п’ятьох декабристів викликало в суспільстві такий шок.



Радянські історики придумували самі дотепні версії. Академік Міліца Нечкіна вважала, що за декабристами не стояло організованого класу, як пролетаріат, тому вони і «попливли» на слідстві.



Натан Ейдельман вельми оригінально пояснював поведінку Пестеля. Він, мовляв, видавав всіх підряд, щоб створити вражаючу картину: чи не вся Росія в змові і так мислить». «Заарештувати і покарати всю Росію неможливо», тому краще дати їй конституцію.



Була б честь…



І, звичайно, найпоширеніше пояснення — дворянські уявлення про честь, які не дозволяли говорити неправду. Але чомусь дворянська честь не заважала Коховського брехати, що він не стріляв у генерала Милорадовича і взагалі перебував у цей час на іншому кінці площі.



До того ж були люди з іншими уявленнями про дворянської честі. Їх можна перерахувати по пальцях, але вони були. Приміром, Михайло Лунін навідріз відмовився називати імена, щоб не видати «братів і друзів». Закутий у кайдани Іван Якушкін назвав тільки тих, хто був наперед відомий слідству.



Причому обидва вони за кілька років до повстання відійшли від декабристського руху. І пішли на каторгу тільки завдяки своїм балакучим «братам і друзям», які здали їх без усякого сорому.



Навряд чи є сенс шукати виправдання. Боягузтво залишається боягузтвом, і підлість залишається підлістю, якими б гарними словами вони не супроводжувалися.



Каховський холоднокровно стріляв у Милорадовича і Стюрлера. Але чомусь не зважився вистрілити в Миколи I, коли той був близько





У радянському фільмі «Декабристи», знятому у 1926 році, бунтівники на допиті ведуть себе зухвало і відмовляються видавати товаришів



Автор тексту: Гліб Сташков



Цікаві факти:



Слідство ведуть знавці



Увечері 14 грудня перших заарештованих привезли в Зимовий палац. Микола I доручив займатися допитами генералам Карлу Толю і Василю Левашову. Деяких декабристів імператор допитував особисто. Протоколи при цьому не велися. Взагалі точка зору, що цар особисто керував слідством, не підтверджується фактами.



15 грудня Микола I вважає, що справа практично вирішена. «Я сподіваюся, що незабаром представиться можливість повідомити вам подробиці цієї ганебної історії», — пише він братові Костянтину. Але декабристи дають настільки відверті свідчення, називають таку кількість імен, що слідство затягнулося на півроку.



17 грудня створюється Слідчий комітет, який провів 149 засідань. Кожен обвинувачений особисто допитувався його членами, а також давав письмові свідчення за заданими питаннями. Після зіставлення його показань з показаннями інших обвинувачених проводився повторний допит і знімалися додаткові письмові свідчення. У разі різночитань проводилися очні ставки.





Микола I був присутній далеко не на всіх слідчих діях. Але ось наприклад чотирьох братів Бестужевых він вирішив допитати особисто



Гарні вірші і проза життя



Декабрист Олександр Одоєвський відомий своєю відповіддю на вірш Олександра Пушкіна «У глибині сибірських руд…». З глибини руд він відповідав Пушкіну:



Але будь спокійний, бард! — ланцюгами,

Своєю долею пишаємося ми,

І за затворами в’язниці

В душі сміємося над царями.



У ніч перед повстанням Одоєвський вигукував: «Помремо! Ах, як славно ми помремо!»



Славно померти не вдалося. А ось поведінка Одоєвського на слідстві ніяк не назвеш славним.



31 січня він пише листа Миколі I. Шкодує, що став причиною найвищого засмучення. Клянеться, що на допитах не тільки був щирий, але «навіть зайве наговорив», оскільки «повіряв генералу Левашову одні навіть і здогадки».



Над царями Одоєвський в листі до Миколи I «сміється» наступним чином: «Про великодушний монарх! пробачте, пробачте мені! вибачте мене! припадаю і цілую ваші стопи, благодійник!»



Може, він таким чином жартує? Нічого подібного. Одоєвський доводить своє каяття на ділі — висловлює готовність видати всіх членів таємних товариств. «Ні одного не втаю з мені відомих, — запевняє він слідчих, — навіть таких назву, яких ні Рилєєв, ні Бестужев не можуть знати».



І називає. Одоєвському не пощастило. Всіх, кого він назвав, вже видали слідству інші, більш спритні.





В епоху СРСР декабристи стали об’єктом культу. А матеріали слідства, доступні в часи царату, потрапили в спецхраны



Вузьке коло цих людей



Слідство у справі декабристів примітно тим, що обвинувачі та обвинувачені — люди одного кола. Хороші знайомі відвідують одні вітальні і нерідко складаються в спорідненні.



Декабристи Михайло Лунін, князь Сергій Волконський, Михайло Орлов і члени Слідчого комітету Василь Левашов, Олександр Бенкендорф, Олександр Чернишов разом починали службу в Кавалергардском полку і складалися в одному офіцерському гуртку. Член Комітету князь Олександр Голіцин з дитинства знав декабриста Івана Анненкова. Микита Муравйов частенько обідав у Бенкендорфа.



До речі, декабристи дуже тепло відгукувалися саме про Бенкендорфа. Він «дуже ввічливий і добродушний», «шляхетний чоловік», у якого проявлялося «сердечне співчуття до в’язням».



Зовсім інших епітетів заслужив генерал Чернишов, який і справді був рідкісним негідником. Він всіляко намагався вплутати у справу свого далекого родича — графа Захара Чернишова, сподіваючись заволодіти його маєтком. Захара, не брав участі в повстанні, засудили до каторги, але його стан все одно не дісталося генералу Чернишову. Генерал отримав інші нагороди — пост військового міністра і титул графа (пізніше — ясновельможного князя).





Бенкендорф, якого за радянської влади величали «душителем», за спогадами декабристів виявляв до них щире співчуття