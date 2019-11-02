Регіна Тодоренко розповіла про новий проект

Популярна телеведуча, блогерша і молода мама Регіна Тодоренко обожнює привертати до себе увагу публіки, що активно і успішно робить у своєму Instagram.

У соцмережі зірка часто публікує яскравим фото і відео з особистого і творчого життя, і цей раз не став винятком – вона показала своїх подружок і розповіла про життєві невдачі.

На новому фото Тодоренко позує сидячи на шезлонгу в компанії трьох подружок, а в підписі до кадру вона заінтригувала новим проектом. Проте, не зрозуміло, чи має це фото відношення до проекту, який анонсувала Регіна, або вона хотіла проілюструвати свою розповідь, адже говорить про невдачі, а на фото вона скривилася. Хоча, дивлячись на фото, прихильники впевнені, що зірка весело проводить час з подругами, пише znaj.ua.

: newformat.info

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