Названы украинские города с самым опасным рынком жилья

Опасней всего вкладывать деньги в одесскую и киевскую недвижимость. Об этом свидетельствуют данные исследования компании Monitor.Estate и «Украинского клуба недвижимости» (URE Club).

Эксперты проанализировали 1167 объектов жилищного строительства в Киеве, Киевской области, Днепре, Львове, Одессе и Харькове.

76% объектов в Одессе из 161 ЖК аналитики признали рисковыми. В Киеве таких домов 55% из 400 комплексов.

Наименьшее количество рисковых строек расположилось в Харькове – 42% (из 71 объекта) и Днепре – 47% (из 43 строек).

В целом, говорят эксперты, по Украине более половины всех возводимых объектов (более 550 строек) подпадают под критерии рисковых строек:

Более 27% строятся без разрешения на строительные работы;

34% строятся без лицензий на осуществление строительной деятельности;

33% возводится на землях без надлежащего целевого назначения или без кадастрового номера;

У 24% участников строек есть налоговый долг;

13% субъектов хозяйствования находятся на стадии исполнительного производства.

По прогнозам экспертов, ситуация на рынке недвижимости улучшится не ранее весны следующего года. Пока рынок замер в неопределенности.

«С одной стороны, улучшение ситуации можно ожидать не ранее марта-апреля 2020 года, когда появятся первые показания об эффективности принятых недавно законов. С другой стороны, до сих пор неизвестна дальнейшая судьба и функционал Государственной архитектурно-строительной инспекции. По большому счету, именно от деятельности этой структуры будет зависеть, станет ли рынок прозрачным», — отметила в беседе с UBR.ua соучредитель «Украинского клуба недвижимости» Ольга Соловей.

По словам экспертов, в настоящее время деятельность Государственной архитектурно-строительной инспекции почти полностью парализована до момента назначения нового руководителя.

«Разрешения на строительство не выдаются, как, собственно, и почти не вводятся в эксплуатацию уже построенные дома. Кроме того, до сих пор в Киеве есть около 50 конфликтных объектов, реализация которых почти заморожена», — подытожила Соловей.

: ubr.ua