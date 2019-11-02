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Які ліки категорично не можна приймати разом?

02.11.2019

Не секрет, що деякі медичні препарати краще не змішувати, щоб уникнути небажаних наслідків. Лікарі назвали ще кілька груп ліків, які не можна приймати разом.

Осінь – це період застуд, а також сезон алергії. Багато одночасно і хворіють і мучаться від алергічних реакцій. Однак медики радять не приймати разом препарати, що допомагають при цих нездужаннях. Справа в тому, що вони мають однакові компоненти. Самий «легкий» ефект, який вас чекає – це млявість і сонливість.

Також медики категорично не рекомендують змішувати антидепресанти і знеболюючі. Це може призвести до шлункової кровотечі. Крім того, такий тандем небезпечний ризиком серцевого нападу, оскільки прийняті разом заспокійливі і знеболюючі дають збільшення кількості скорочень серця.

Ще один небажаний “мікс” – протизапальні і заспокійливі. Змішування цих ліків може збільшує ризик інсульту і кишкової кровотечі, пише газета «Аргументи і факти».

: ukrhealth.net

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