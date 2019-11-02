Скороход ганна, всупереч забороні «Слуги народу», прийшла на 112 і сказала, що фракція не вважається з депутатами

Нардеп від «Слуги народу» Скороход Ганна взяла участь у програмі «Голос народу» на каналі 112 всупереч рішенню фракції ігнорувати цей канал.

Під час свого виступу на 112 Скороход підтримала розведення військ на Донбасі і процес примирення. Політик висловила думку, що треба домовлятися і йти до світу.

Також нардеп від «Слуги народу» зазначила, що у фракції не вважаються з думкою депутатів і ігнорують їх поправки до законів. Таким чином вона прокоментувала інцидент, коли розплакалася в ході засідання Верховної Ради із-за того, що її поправки до законопроекту про розділення газотранспортної системи і «Нафтогазу» не були враховані колегами.

На запитання журналіста «Країни», чому Скороход вирішила прийти на канал 112 всупереч волі фракції, нардеп сказала, що вона вільна людина і ніякі заборони на неї не діють.

Разом з Анною Скороход на ефір прийшов бізнесмен Олексій Алякин, якого в ЗМІ називають її цивільним чоловіком. Також Алякин вважають близьким до бізнесменові Павлу Фуксу.

У розмові з «Країною» Алякин підтвердив свої відносини з Скороход. Він сказав, що знайомий з Фуксом, але уточнив, що спільного бізнесу з ним немає.