У Кривому Розі хлопець викликав поліцію через зниклі бургери. Насправді він обманом хотів отримати другу порцію

У Кривому Розі на Дніпропетровщині хлопець викликав поліцію через зниклі бургери в швидко.

Про це повідомляє ІА «Міст-Дніпро».

Зазначається, що хлопець купивши кілька бургерів, залишив пакети на столику і відійшов в інше місце. Коли повернувся, замовлення вже не було. Хлопець пред’явлення явивши претензії до адміністрації закладу через те, що вони не стежать за замовленнями та столами, і зажадав компенсацію.

При цьому засмучений клієнт заявив про подію в поліцію. Під час з’єднання ясування обставин події з’єднання явилася версія, що насправді він просто хотів отримати подвійну порцію бургерів. У подробицях таємничого зникнення у фастфуді доведеться розбиратися поліцейським.