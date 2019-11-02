«Ми тебе самого підірвемо»: Ініціатор кримінальної справи проти Федини заявив про погрози на свою адресу

Після того, як нардеп від фракції «Слуга народу» Олександр Качура подав до ГПУ, СБУ, МВС та ДБР заяву на нардепа від «Європейської солідарності» Софію Федину за її висловлювання на адресу президента Володимира Зеленського, парламентарію стали надходити погрози.

Про це нардеп розповів виданню ГОРДОН.

Нагадавши, що відповідна кримінальна справа вже порушена і відзначив як юрист: «Є різниця між оціночним судженням і фактологічним твердженням». Він бачить ознаки фактологічного затвердження.

Качура вважає, що, якщо б Федина був депутатом Європарламенту, то після аналогічних заяв її б одразу затримали і засудили на 5-10 років позбавлення волі.

«Як я розумію, слідству належить ініціювати лінгвістичну експертизу, щоб встановити, чи це просто розмова або заклик через ЗМІ до фізичної розправи над президентом», — сказав він.

Нардеп вважає, що, оскільки Україна – правова держава, то такі явища треба припиняти без огляду на особи.

«З сьогоднішнього дня мені надходить багато загроз. В основному пишуть у Facebook. Крім цього, сьогодні на вулиці, коли я йшов до готелю «Київ», до мене підійшов молодий чоловік і сказав: «Ти подав заяву на Федіну, якщо не забереш, ми тебе самого підірвемо». Подивлюся пару днів, що буде далі, і буду звертатися до правоохоронних органів, щоб забезпечити безпеку мені і моїй родині», – резюмував він.