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Справу проти Федини: Партія Порошенка зробила заяву

02.11.2019

Депутат Софія Федина піддається переслідуванням. Про це заявила фракція Петра Порошенко «Європейська солідарність», йдеться на сайті політсили.

«Порушення кримінальних проваджень за висловлювання члена нашої фракції Софії Федини та волонтера Марусі Звіробій є переслідуванням за погляди і обмеженням свободи слова в Україні», — сказано в заяві.

На думку прихильників колишнього президента, має місце порушення Конституції україни, якою кожному громадянину гарантовано право на свободу думки і слова та вільне вираження своїх поглядів.

«ЄС» вимагає закрити відповідні кримінальні справи, оскільки переслідування свободи слова – посягання на зміну конституційного ладу. Фракція вважає, що такі дії руйнують імідж України і віддаляють її від Європи, створюють атмосферу, аналогічну російської.

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