Тина Кароль похвасталась необычным нарядом

Знаменитая украинская певица Тина Кароль удивила поклонников необычным образом.

Соответствующее фото она опубликовала на своей странице в instagram.

Тина Кароль пользуется огромной популярностью среди поклонников ведь помимо таланта она обладает безупречным чувством стиля и всегда умудряется удивить публику яркими нарядами. Сдержанность и сексуальность, главное кредо певицы при создании образа.

Также Кароль активно ведет страничку в instagram, где делится с поклонниками новостями из своей жизни, мыслями, фото из жизни и много кадров с ярких фотосессий. Поэтому более миллиона подписчиков всегда в курсе событий в жизни певицы.

Так, на этот раз Кароль похвасталась удивительным нарядом кораллового цвета. Нога артистки сексуально приподнята, а волосы распущены, что придает ей еще больше сексуальности. Фон для снимка был выбран не менее удивительный чем наряд. За спиной певицы запечатлены скалы, а под ногами песок, возникает чувство, что фотосессия проводилась на другой планете.

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Публикация от Tina Karol (@tina_karol) 1 Ноя 2019 в 10:23 PDT

В подписи к фото Кароль сообщила о выходе новой песни “Иди на жизнь” и добавила, что она уже доступна для прослушивания на некоторых платформах. Также певица пригласила поклонников на свой предстоящий новогодний концерт в декабре.

“Жду тебя 22, 23, 24 декабря на праздничных гала-концертах “Різдвяна історія з Тіною Кароль””, – написала знаменитость.

Поклонники не обошли стороной удивительный снимок певицы и принялись активно комментировать его.

: akcenty.com.ua