Трамп заявив про збереження американцями контролю над нафтою в Сирії

США не збираються патрулювати кордону Сирії, однак збережуть контроль над нафтою. Про це заявив американський президент Дональд Трамп, передає ТАСС.

За словами Трампа, патрулювати сирійську кордон «можуть інші», зокрема, Туреччина воювала в цьому регіоні «тисячі років». «Нехай вони займаються кордоном! Ми не хочемо цим займатися, ми хочемо повернути наших солдатів на батьківщину», — заявив президент.

Однак США залишили своїх солдатів в Сирії, оскільки зберігають за собою нафту. «Мені подобається нафту. Ми зберігаємо нафту», — пояснив Трамп.

При цьому Вашингтон продовжує взаємодію зі збройними курдськими формуваннями, і з Туреччиною. На питання, чи відбудеться 13 листопада візит турецького президента до Вашингтона, Трамп відповів, що президент Реджеп Тайіп Ердоган «хоче приїхати». «У нас дуже хороші відносини», — запевнив американський лідер.

Раніше глава Сирії Башар Асад назвав Трампа найкращим президентом в історії США, оскільки він «найбільш прозорий». «Він прямо говорить: “нам потрібна нафта”, “ми хочемо позбавитися від такого-то”, “хочемо надавати послуги в обмін на гроші”. Така політика США. Що може бути краще, ніж відвертий ворог?» — зазначив Асад.