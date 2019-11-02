«Досить брехати!» Тука зчепився з Арахамией в прямому ефірі

Екс-заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Георгій Лою посварився з главою фракції «Слуга народу» Давидом Арахамией через відведення військ в Золотом.

Це сталося в ефірі програми «Свобода слова з Савіком Шустером» у п’ятницю, 1 листопада.

«Президент поїхав у Золоте. Там в «сіру» зону потрапили близько 50 будинків. Зустрілися з кожним. Поговорили з усіма. Кількох людей звозили в Станицю Луганську, щоб вони зрозуміли, що таке розведення, поспілкувалися з місцевими жителями», – розповів Арахамія.

«Давайте припинимо брехати! Нікого з Золотого в Станицю не возили. Єдина людина, яка в цей час там був, це Наташа Воронкова, яку обіцяли повезти, але так нічого і не зробили. Друге – ви весь час ставите як зразок Станицю Луганську. Так ось, там в демілітаризовану зону навіть поліція не заходить! Досить брехати!» – обурився у відповідь Лою.

«Хочеш, приходь завтра і я тобі покажу список тих, хто їздив в Станицю. Тому що зараз ти виглядаєш маніпулятором в чистому вигляді! Ми один одного давно знаємо і можемо спілкуватися», – закінчив спір Арахамія.

Тука зчепився з Арахамией в прямому ефірі

Скріншот з відео