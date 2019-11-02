Справу колишнього депутата Ради Рудьковського направили в суд РФ

Генпрокуратура РФ направила в суд кримінальну справу стосовно екс-депутата Верховної Ради, екс-міністра транспорту України Миколи Рудьковського, обвинуваченого в нападі на російське посольство.

Про це інформує прес-служба Генпрокуратури РФ.

“Заступник генерального прокурора Російської Федерації затвердив обвинувальний висновок по кримінальній справі стосовно громадянина України Миколи Рудьковського.

Він звинувачується в скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 360 КК РФ (участь в нападі на службові приміщення і транспортні засоби осіб, що користуються міжнародним захистом, вчинене з метою ускладнення міжнародних відносин)”.

“Після затвердження обвинувального висновку кримінальну справу направлено в Московський міський суд для розгляду по суті”.

За даними російського слідства, 14 червня 2014 року Рудьковський, будучи народним депутатом, спільно з невстановленими особами із числа забороненої в РФ “Правого сектора”, взяв участь у нападі на російське посольство в Києві.

“Метою нападу було ускладнення міжнародних відносин Російської Федерації з Україною та іншими державами”, – стверджують у Генпрокуратурі РФ.