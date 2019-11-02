Синоптики розповіли, якою буде погода в Україні у другий день листопада

У суботу, 2 листопада майже у всіх областях України очікується хмарна погода з проясненнями та нічні заморозки.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Так, хмарна погода з проясненнями 2 листопада чекає жителів Півночі, Півдня, Сходу та Центру. Тоді як західний регіон в суботу накриють дощі.

У середньому, стовпчик термометра триматиметься позначки +6, +8, вдень -2, -5 вночі. У Донецькій і Луганській областях значно похолодає – до -10 вночі.

У Києві погода в суботу буде хмарною до +6, +8 тепла, вдень -1, -3 вночі.

Крім того, синоптики попереджають про поривах вітру в суботу на Правобережжі – 15-20 м/с з жовтим рівнем небезпеки.