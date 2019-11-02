«Народна єдність» розбилося про побут

Свято 4 листопада, привід для якого співгромадяни за 20 років ледь запам’ятали, не тільки не став улюбленим, але й наводить на сумні роздуми.

Більшість росіян не відчувають єднання з співвітчизниками: його існування вірять тільки дуже молоді люди дуже похилого віку, в основному на селі і в малих містах. За підсумками за сім років ВЦВГД відзначає зростання таких настроїв на 14%, але різке — на 17% падіння за останні два роки. Люди середнього віку ніякого «народної єдності» не відчувають. Сам свято, схоже, так і не прижився: громадяни радіють вихідного, але не дуже розуміють, чому він і навіщо. На питання, що заважає народному єдності, 76% відзначають все більш помітні протиріччя між багатими і бідними, що володіють владою і безправними.

Степан Гончаров, соціолог «Левада-центру»:

«За даними соціологів, для частини людей сьогодні незрозуміло, що відзначається 4 листопада. Багато хто сприймають перенесення святкового дня з 7 листопада на 4-е як спробу переключити увагу без якогось змістовного сенсу. Безумовно, у 4 листопада є якась історична підгрунтя, але поки вона залишається не до кінця зрозумілою. Коли ми опитували людей, лише половина могла відповісти, що за свято зараз відзначається в листопаді. До цих пір багато хто кажуть, що в цей день збираються відзначати річницю Жовтневої революції.

Звичайно, якщо порівнювати з тим, що було на самому початку заснування цього дня в „нульових“, частка тих, хто знає, що це „День народної єдності“, збільшилася. Але до цих пір не всі розуміють, яке ціннісне наповнення свято несе, і не всі поділяють ці смисли.

Як видно з регулярним вимірами, росіяни в якості головних проблем називають зубожіння населення, зростання цін та корупцію. Це той загальний фон, який гнітить громадян. „День народної єдності“ сприймається як свято, яке символізує зміцнення могутності країни, і коли людей питають, чому ви не збираєтеся його відзначати, вони відповідають, що, власне, з-за цих нерозв’язних проблем і не святкують. Мова тут йде про загальне невдоволення станом справ у країні. На сьогодні до половини росіян вважають, що справи в країні йдуть у неправильному напрямі. Є думка — і воно досить поширене, — що люди, які нами керують, живуть в „іншому світі“, не зовсім відноситься до повсякденної реальності росіян.

Чи матиме це якісь далекосяжні наслідки, говорити складно. Феодальне суспільство зараз скластися не може — діють інші зв’язки, еліта кооптируется знизу, незважаючи на проблеми з „соціальними ліфтами“. Але ми дійшли до такої межі поділу, переходу за яку люди вже не зможуть витерпіти — про це говорять соціальні протести, які почастішали.

Можна припустити, що в якійсь мірі цей розрив може заглибитися ще більше. Але ситуація в країні і так склалася досить тревожащая».

Максим Жаров, соціолог, політолог:

«Якщо говорити про свято, то „День народної єдності“ не прижився. Соціологія не перший рік показує, що люди його не сприймають. Це свято вводився як штучна заміна 7 листопада, і вже зрозуміло, що ця заміна не вдалася.

Що стосується настроїв людей, які кажуть, що народного єдності немає, то тут вони праві. Влада останнім часом сама провокує такі настрої. Вона фактично проводить реформи, які працюють на роз’єднання людей, на усвідомлення людьми того простого факту, що ти один, держава тобі не помічник і, більш того, держава прагне відібрати у громадянина будь-які соціальні права. Постійний приплив новин на цей рахунок людей все більше і більше в цьому переконує.

Національної ідеї немає. Більше того, влада боїться працювати і навіть думати над такою ідеєю, боїться об’єднувати людей на якійсь основі, тому що, повторюю, проводяться реформи, які працюють на роз’єднання. Якщо одночасно з ультраліберальними реформами починати штовхати через пропагандистський апарат, через телебачення, яку-небудь національну ідею, то народ сприйме це як черговий обман, і буде тільки гірше. Щось одне повинно відбуватися: або національна ідея повинна розроблятися владою та впроваджуватися у свідомість людей, або ось ці реформи. Одне з іншим зараз несумісне.

„Гаражна економіка“, яку ми бачимо в реальності, — це якраз яскравий приклад того, що люди відокремилися від держави, намагаються якомога менше з ним стикатися. Але держава зараз поширює „режим самозайнятих“ на всі регіони, про що і було оголошено. Воно намагається і тих людей, які живуть крім держави, якимось чином пригнобити і обмежити. І це теж викликає спротив, роздратування і негативні оцінки діяльності влади. Ці процеси стикаються один з одним, і на виході виходить така соціологія».

Ганна Очкин, керівник Центру соціального аналізу ІГСО, соціолог, кандидат філософських наук:

«Сам свято „Дня народної єдності“ був введений вкрай необачно, зопалу, я б сказала. Ніхто не з’ясовував, наскільки в дійсності цей день хоч щось значить в історії Росії. Насправді — нічого не значить. Тому люди ставляться до свята дуже скептично, ніяких емоцій за ним немає. Перенесення вихідного дня переслідував єдину мету — втекти від 7 листопада. Тому дата була вибрана навмання — ближче до 7 листопада.

Росіяни абсолютно вірно відзначають дуже високий рівень нерівності в суспільстві. Навіть офіційно — децильный коефіцієнт 13-14 нерівності — це дуже багато. Але є ще і внутрирегиональное розшарування між містом і селом, пов’язане з неравноценностью доступу до різних благ, з тіньовими доходами або привілеями і т. д. Тому саме в таких обставинах сама ідея народного єдності здається натягнутою і навіть, може, смішний.

Настрої, пов’язані саме з „Днем народної єдності“, наслідків мати не будуть. Люди так і будуть бурчати і відповідати в черговий раз в опитуваннях, що вони не вірять в це свято і ніякого народної єдності немає.

Чи зможуть „низи“ зорганізуватися для відповіді? Справа в тому, що немає якихось „низів“, у яких самих хоча б потенційно є єдність. Суспільство дуже стратифіковано і розділено по професійним і поколенческим групам. Тому мова йде не про те, наскільки можуть консолідуватися „низи“, а про те, наскільки суспільство зможе консолідуватися навколо спільної мети соціальної справедливості. Наприклад, чи зможе суспільство почати підтримувати лікарів, які зараз все більше втягуються в боротьбу з несправедливою оплатою і умовами праці, або когось ще. Перспективи бачаться туманними, але вони є».

Анатолій Баранов, публіцист, головний редактор «ФОРУМ.мск»:

«У країні, за об’єктивних проблеми, наростає соціальне, майнове, класове розшарування. Поки воно носить характер мирного ниття, але, я думаю, що цей конфлікт при продовженні існуючих тенденцій буде неминуче зростати й розширюватися.

У Росії, за останніми даними, — 246 тисяч мільйонерів і більше 70 мільйонів — 50 відсотків населення — фактично жебраків. Національне багатство майже повністю належить кільком відсоткам населення, а переважній більшості громадян взагалі нічого толком не належить. Навіть квартири, які колись були отримані з приватизації в давні часи, поступово перетворюються з якогось відносного джерела добробуту в проблему: за них треба платити всі зростаючі комунальні платежі, податки, а здати або продати їх з вигодою сьогодні вже неможливо.

Люди не сліпі, вони бачать, що відбувається. Хтось економить на їжі, а хтось катається по центру міста на машині, вартість якої така, що за все життя не заробити. Це реально дика ситуація. І головне, що держава не може її виправити в силу того, що компетентність влади, чиновників різного типу та рівня постійно знижується. Зараз рішення приймають люди з такими прогалинами навіть не в освіті, а просто в загальному розвитку, що мені стає страшно від того, які рішення ці люди можуть прийняти, виходячи зі своїх уявлень про будову світу. Я перебуваю в деякому подиві навіть.

Народні маси, в свою чергу, потихеньку самоорганізовуються. У нас періодично відбуваються різні масові протестні виступи. Хай там зараз люди говорять всякі дурниці, але в основі всіх цих виступів — навіть коли вони відносяться до умовного „середнього класу“ — все одно лежить ось цей колосальний конфлікт між дуже маленьким меншістю, у якого є все, і величезною більшістю, у якого немає нічого».