Голосування має стати обов’язковим, а за неявку на ділянки росіян треба штрафувати.

Голосування має стати обов’язковим, а за неявку на виборчі дільниці росіян треба штрафувати.

У прес-центрі «Росбалт-Москва» пройшов круглий стіл, учасники якого обговорили, як відремонтувати російську виборчу систему, щоб відновити довіру громадян до інституту виборів, а також забезпечити реальну рівність всіх кандидатів. Виступаючі у багатьох самі визнавали, що влада навряд чи піде на ті зміни, які були озвучені. Але деякі з них здаються цілком здійсненними.

«Останній день єдиного голосування залишив масу питань. Виборча система не була здорова, так і залишається хворий. Хвороба намагаються сховати під ковдру, але це може закінчитися летальним результатом», — зазначив координатор «МосСовета» і «Лівого фронту» Сергій Удальцов.

«Ми розуміємо, що в найближчі роки Росію чекає транзит влади. Серйозна політична епопея, яка буде супроводжуватися протестами, посиленням розколу в правлячих колах. Ми знаємо різні сценарії виборів до Держдуми, які обговорюються в адміністрації президента. Всі вони зводяться до маніпуляцій і підтасовок, щоб утриматися у влади якомога довше. Без зміни виборчого законодавства владі не вдасться спокійно провести наступні вибори в парламент і президентські, які поки заплановано на 2024 рік. При тому антисоціальному курсі, який проводиться зараз, весь негатив хлине назовні», — висловив він думку.

Як вважає Удальцова, головна проблема полягає в тому, що вибори не забезпечують легітимність народних обранців. «У людей немає відчуття законності того, що відбувається. В першу чергу — з причини низької явки. Необхідно відновити мінімальний поріг на рівні 20% для регіональних і 50% для федеральних виборів. Нігілізм по відношенню до виборів з боку росіян, які роками спостерігали всілякі підтасування, зрозумілий. Але я вважаю, що паралельно порогу явки потрібно ввести обов’язкову участь у голосуванні, та санкції за відмову. У багатьох країнах щось подібне вже є», — зауважив координатор «Лівого фронту».

Він також вважає, що потрібно ставити питання про скасування фільтрів, щоб уникнути відсікання незалежних кандидатів. «Можливо, від збору підписів не варто відмовлятися повністю, але, принаймні, мінімізувати обсяги до 1% виборців округу. Це дозволить не допустити тих, хто не користується підтримкою зовсім, але дасть можливість брати участь усім іншим. Далі нехай люди самі вирішують», — вважає він.

Також для боротьби з «спойлерами», варто було б повернутися до практики виборчих блоків. На думку Удальцова, щоб забезпечити рівність кандидатів, діють глави адміністрацій, губернатори і навіть президент на час виборчої кампанії повинні йти у відпустку. Залишаючись у справ, вони постійно присутні в інформаційному просторі — помітно більше своїх конкурентів. Це штучна фора, від якої потрібно йти. Паралельно потрібно ввести обов’язкову участь у дебатах для кандидатів будь-якого рівня.

Виборча кампанія має фінансуватися державою на рівних для всіх підставах, вважає він. «Поки у виборному процесі домінують гроші, йде змагання гаманців, виходить, що це вибори для багатих або тих, хто заручився їх підтримкою, домовився з ними. При тому, що гідні кандидати з набагато більш скромним бюджетом не можуть конкурувати з ними в медійному просторі, змагатися в розмаху агітації», — зазначив Удальцов.

Депутат Мосміськдуми від КПРФ Олена Янчук погодилася, що дебати на ТБ потрібно зробити обов’язковими. Якщо провладні кандидати відмовляться, в опозиційних все ж буде шанс виступити, отримати ефірний час.

«Реформування виборчого законодавства — це питання не політичних переконань. У нас повинна бути нормальна виборча система і змінюваність влади. Без цього неможливо говорити про розвиток країни. Але зараз недосконалість законодавства з одного боку підкріплено порушеннями чинних норм, а з іншого — невірної правозастосовчою практикою», — вважає політолог, член ЦК КПРФ Сергій Обухов.

«При цьому ми повинні розуміти, що вибори — це не лише день голосування. Вони починаються задовго до нього. Це і всілякі фільтри для кандидатів, і доступ до ЗМІ, і фінансування виборчих кампаній, які впливають на результат», — зазначив він.

За словами політолога, потрібно чітко регламентувати процедуру голосування на дому, підвищувати рівень незалежності виборчих комісій, проводити ротацію в керівництві. Вводити реальні терміни за фальсифікації на виборах, не обмежуючись штрафами, якими досі обходилися всі порушники. «Виборець, до речі, теж повинен нести відповідальність за продаж свого голосу», — вважає Обухів.

«Наші вибори хворі, і діагнозів у них багато. Методи лікування можуть бути різними. Але самі по собі зміни законодавства основних проблем не вирішать. Коли закони порушуються, навряд чи якісь поправки зможуть виправити ситуацію. Тому головна форма боротьби — ловити фальсифікаторів за руку і добиватися притягнення їх до відповідальності», — зауважив член ради руху на захист прав виборців «Голос» Аркадій Любарев.

«Потрібно повернути виборчу заставу. Без цього ми не вирішимо проблеми з муніципальним фільтром, ні зі збором підписів. Але якщо нам вдасться добитися повернення до цієї практики, опозиційні кандидати, які користуються підтримкою, зможуть зареєструватися за допомогою застави, та при необхідності — зібрати потрібну суму. Але кількість підписів, необхідна для реєстрації в будь-якому випадку потрібно скорочувати — навіть не до 1%, а до 0,5%», — додав він.

Член ініціативної групи жителів району Нагатінський затон Ірина Собяніна погодилася, що потрібно вимагати повернення виборчого застави в якості альтернативи збору підписів. Причому сума застави повинна бути осудною, наближеної до доходу населення, а не топ-менеджерів Роснефти. «Це самий нормальний спосіб припинити махінації», — вважає Собяніна.

Глава руху «Житлова альтернатива» Роман Юнеман у свою чергу звернув увагу на можливу небезпеку електронного голосування. На його думку, впроваджувати подібні форми в нашій країні передчасно, адже якщо голосування на дільницях можуть контролювати спостерігачі, то з електронним голосуванням ніхто нічого не зможе проконтролювати. «Я завжди вважав себе прихильником технічного прогресу, але тепер я як якийсь луддит змушений виступати проти. Система електронного голосування, на мій погляд, містить нерозв’язну дилему: або спостережливість, або таємне голосування. Є два стільці, і сісти можна тільки на один», — вважає він.

При цьому, на думку Юнемана, поки електронне голосування не забезпечує ні того, ні іншого. Процес неможливо проконтролювати стороннім спостерігачам, при цьому, і таємниці голосування немає. За його версією, технічні фахівці стверджують, що при бажанні сьогодні легко можна встановити, хто і як проголосував.

На його думку, така форма може відродити інструмент примусу бюджетників. «Існуюча влада тримається на „привід“ бюджетників. Але кількість людей, які голосують не так, зростає. Якщо в кабінці у них є хоча б шанс поставити другу галку і зіпсувати бюлетень, сфотографувавши його для звіту, то в електронній формі будь-їх вибір стане відомим. Наше завдання — зробити так, щоб аналогічні закони під майбутні вибори не були прийняті», — зауважив він.

Голова РОО «Відкрита Росія» Анастасія Буракова зазначила, що не стала б відкидати саму ідею електронного голосування та КОИБов, але, можливо, краще пропрацювала їх технічну частину з залученням провідних спеціалістів у цій області. Також вона запропонувала змінити принцип формування виборчих комісій, залишивши партійну квоту на рівні 50% складу. Іншу половину, на її думку, слід вибирати за тим же принципом, що і присяжних засідателів — з допомогою випадкової вибірки. «Інше питання, наскільки випадкова вибірка буде випадковою», — зазначила вона.

Крім того, на думку Буракової, будь-який кандидат з моменту подачі заяви до виборчої комісії повинен мати право вести вуличну агітацію, в тому числі зі збірно-розбірними конструкціями.

Учасник руху «Московські переселенці» Павло Поясів зауважив, що раніше існував закон про відкликання депутатів. Сьогодні цей документ теж є, але сама процедура не затверджується протягом 20 років. «Обрані депутати 20 років не можуть прийняти процедуру відкликання себе улюблених», — зазначив Поясів. Але цю ситуацію пора виправляти.

За словами Удальцова, опозиція повинна об’єднатися, виробити єдині пропозиції, і наполягати на прийнятті цих поправок. «Інакше майбутні вибори можуть стати каталізатором революційних процесів. Щоб цього уникнути, виборча система повинна бути серйозно реформована», — висловив думку він.