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Паук спровоцировал аварию, которая обошлась без жертв

02.11.2019

Автомобилисты из Дербишира (Англия), которые попали в пробку из-за аварии, вскоре получили разъяснения от местного полицейского департамента.

Водитель, который врезался в припаркованную машину, сделал это потому, что испугался паука, обнаруженного в салоне. Мужчина запаниковал и потерял управление, что и привело к инциденту, который хотя бы обошёлся без жертв.

Пользователи интернета с готовностью вступили в дискуссию по поводу пауков в машине. Некоторые пожалели автомобилиста и признались, что сами страшно перепугались бы, обнаружив в автомобиле ползучую тварь. Другие люди уверены, что тех, кто способен создать аварийную ситуацию из-за такого пустяка, вообще не стоит пускать за руль.

: zoobusiness.kiev.ua

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