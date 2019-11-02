«Холодильник переможе»: Чорновіл спрогнозував різкий обвал рейтингу Зеленського

Після того, як «холодильник переможе над телевізором», почнеться різкий обвал рейтингу президента Володимира Зеленського.

Таку точку зору в коментарі ObozTV озвучив відомий український політик Тарас Чорновіл, зазначивши, що на сьогоднішній день телевізор перемагає на всіх фронтах, але незабаром почнуться тарифи. За словами експерта, зараз починається зростання цін і підготовка до підвищення тарифів.

«Ціни почали на всі потихеньку рости. Повинні були впасти у зв’язку зі зміцненням гривні, а вони, навпаки, зросли. Що буде, якщо гривня почне падати? Якою буде зростання цін? Навіть уявити важко. Так що перемога холодильника рано чи пізно все одно відбудеться, якщо не буде дуже мудрою і виваженої політики уряду», – висловився він Чорновіл, додавши, що зараз саме така політика і не проводиться, все обмежується досить хаотичним внесенням безлічі різних законів, які тільки «вибивають» бізнес».

Політик переконаний, що падіння рейтингу Зеленського обумовлено викликано тим, що лояльні до Росії сили, раніше віддали йому свої голоси, почали масово забирати їх назад: «Вони почали забирати свого виборця, перейшли до Зеленському в досить жорстку опозицію».