«Слуга народу» Бужанський виступає проти закриття російських шкіл з 2020 року

Депутат Верховної Ради Максим Бужанський від «Слуги Народу» пропонує парламенту продовжити можливість викладання в середній школі російською мовою до вересня 2023 року.

Про це він сказав у своєму відеозверненні на Фейсбук.

«Як ви пам’ятаєте, російськомовні школи повинні перейти на українську вже з 2020 року. А всі інші — з 2023 року. Це — чисто дискримінаційна норма. Я вважаю, що російськомовні школи повинні одночасно переходити на українську мову разом з іншими школами, в яких викладання ведеться мовою нац. меншин», — сказав Бужанський.

«Тому я вніс законопроект, що усуває цю дискримінаційну норму», — додав він.

Депутат також висловив надію на те, що решта депутатів у цьому питанні його підтримають.

Для довідки.

Законопроект Бужанського «Про внесення змін у деякі законодавчі акти України щодо навчання державною мовою в освітніх закладах» зареєстрований в Раді 31 жовтня під №2362.

Інформація.

Згідно з чинним законом про освіту, викладання мовами національних меншин може вестися в дошкільних закладах та у початковій школі.

При цьому, відповідно до перехідних положень до закону викладання на офіційних мовах ЄС, може вестися в середній школі до 1 вересня 2023 року, тоді як школярі навчалися на інших мовах нацменшин мають перейти на українську з 1 вересня 2020 року.