Вакарчук дав два ради команді Володимира Зеленського

Лідер партії «Голос» Святослав Вакарчук в ефірі ток-шоу «Свобода Слова Савіка Шустера» дав два ради президенту Зеленському і його команді.

За словами Вакарчука, він особисто, як громадянин України тримає кулаки за нову владу і дуже хоче, щоб всі проукраїнські ідеї і плани обов’язково стали реальністю. Тим не менше, підкреслив Вакарчук, він хотів би дати дві поради влади.

Святослав Вакарчук радить представникам влади перестати кожен день на всіх телеефірах розповідати, що життя кожної людини для влади – це безцінне. Народ і так знає. Але, чим більше Путін буде бачити, що для президента це найголовніше, тим більше він буде вбивати наших людей, щоб ще важче було приймати рішення і тримати удар.

Друга порада від Вакарчука – владі потрібно перестати дивитися соціологію і хвилюватися за коливної рейтинг президента. Потрібно робити те, що в серце і те, що в голові, робити те, що в стратегії, президент – Верховний Головнокомандуючий і він повинен йти вперед.