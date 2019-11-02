Патріотизм, причому помилковий, заважає лікувати рак. Російська, вважають влади, повинен лікуватися тільки руськими ліками, а не іноземними. Вся проблема в тому, що подібні закони лобіював «Ростех», але він не навчився потрібні ліки виробляти. Лікувати ж імпортними не можна. Вірніше, можна, якщо їх виробляють в Індії, а в Росії переупаковують. Західні в такому випадку ввозити заборонено, підтримка вітчизняного виробника, тобто переупаковщика. Головне у нас всякі держкорпорації, але не хворі на рак діти. Ось такі пріоритети — не майбутні покоління, а товариші по службі по НДР.

Самі-то вони від раку лікуються за кордоном, не вірите — запитайте губернатора Воробйова, Кобзона вже не запитаєте, а ось діти лікуються в Росії, тому що у них немає батьків губернаторів і депутатів. Раз так, значить, і ліки вони не заслужили. Зате заслужили патріотизм.