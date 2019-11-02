«Подивіться на МЗС»: Безсмертний заявив, що у Зеленського немає плану «Б» по Донбасу

Колишній член української делегації в Тристоронньої контактної групи в Мінську Роман Безсмертний вважає, що біля Офісу президента немає ніякого «плану Б» щодо врегулювання ситуації на Донбасі.

«Я переконаний, що немає жодного плану «А», жодного плану «Б». І не буде ніколи», – заявив Безсмертний в програмі «Підсумки» на ObozTV.

Він уточнив, що т. зв. «формула Штайнмайера» була не планом, а «торпедою, яку зловили в свою мету».

За словами Безсмертного, щоб українська дипломатія могла диктувати свій вектор і просувати свої умови, необхідна повноцінна робота з боку Міністерства закордонних справ.

«А наше зовнішньополітичне відомство, foreign office, який повинен був розробляти і реалізовувати ці напрямки, відповідно до законів і під контролем президента, в наступному році буде реалізовувати три проекти: подорожі українців, безвиз і просування якихось там економічних інтересів. Подивіться, на що йдуть бюджетні витрати для МЗС», – звернув увагу він.

Дипломат зазначив, що необхідно виділяти гроші на просування інтересів держави, інформаційну захист України і т. д.

«Таке враження, що Україна не веде війни. Що їй не потрібні союзники, що їй не потрібно формувати свій імідж, працювати зі ЗМІ, журналістами, блогерами… Ви не побачите цього в бюджеті. А яким чином може здійснюватися те, на що не виділяються гроші?» – підкреслив Безсмертний.