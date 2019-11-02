Скасування лікарняних в Україні: що буде замість них

В Україні незабаром планують скасувати паперові лікарняні листи. Про це повідомив новий міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет в інтерв’ю «Українській правді».

За його словами, в країні введуть електронний облік лікарняних. За допомогою такого нововведення планують позбутися від підроблених документів (довідок).

«Повністю перевести їх в електронну форму поки не вийде, але ми зможемо зробити електронний облік лікарняних і за рахунок цього позбудемося їх підробок. Із-за підробок роботодавці і держава витрачають зайві гроші на виплати», — сказав Дубілет.

Незабаром українцям не доведеться йти в поліклініку, щоб закрити лікарняний, досить буде подзвонити і сказати, що одужав. Довідки замінить електронний реєстр лікарняних.

«До лікаря для цього не треба буде йти. Ти зможеш подзвонити лікаря і сказати: «Я одужав, закривайте, я хочу на роботу», — сказав Дубілет.

Меддовідка також буде доступна в електронній формі, так як за реформу планують позбутися від бланків суворої звітності.