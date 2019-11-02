Що вони собі насудили: як судді крадуть навіть туалети

Це не перша історія спроби захоплення і розширення захопленої території в парковій зоні Києва.

Історія з «елітним» рестораном «Смородина», незаконно побудованому на місці колишнього громадського туалету на Русанівці, нещодавній скандал з лукавими ділками, які захопили за допомогою депутатів «водокачку» на набережній Дніпра, перетворивши її в ресторан і багато хто інші — говорять про системну корупцію яка, з-за кругової поруки, залишається безкарною.

У парку в центрі столиці — паркан, за яким видно кілька будівель та фундамент громадської вбиральні. Поруч Михайлівський Золотоверхий собор, управління столичної поліції і кілька п’ятизіркових готелів. Раніше на цій території була громадська вбиральня, яка належала громаді Києва, і літній майданчик. Саме ці приміщення отримала у власність сім’я київського судді, стверджують журналісти проекту Слідство.Інфо.

Суддя Печерського райсуду Києва В’ячеслав Підпалий неодноразово ставав фігурантом гучних скандалів. Чотири роки тому він зняв арешт з рахунків першого віцепрем’єра Януковича Сергія Арбузова, який перебував під слідством. А також відзначився рішенням, яким надав прокуратурі доступ до інформації з телефонів українських журналісток Наталії Седлецької і Крістіна Бердинських.

Журналісти Слідство.Інфо з’ясували, що сім’я Підпалого може бути пов’язана з присвоєнням нерухомості майже 400 квадратних метрів у центрі столиці. Київська влада знає про захоплення майна, розслідування цього факту триває вже кілька років.

Вкрадена вбиральня

Історія про те, як сім’я судді отримала у власність ряд приміщень у центрі Києва, почалася ще в 2013 році. Батько судді Валерій після смерті дружини вирішив успадкувати кілька будівель. В тому числі приміщення на 125 квадратів у сквері неподалік Михайлівської площі.

Нотаріуса, який повинен оформити на нього спадкове майно, він надав договір купівлі-продажу. Згідно з цим документом його дружина нібито ще в 90-х купила будинок у приватній компанії «Злагода ЛТД». До речі, співзасновником якої вона і була. Адреса ж успадкованого приміщення збігався з адресою громадської вбиральні, яка дійсно розташовувалася у сквері і належала громаді Києва. Однак, оскільки договір не був нотаріально посвідчених, нотаріус відмовила батькові судді в оформленні спадщини.

Однак Валерій Підпалий пішов з цією відмовою в суд. Його звернення розглядав столичний суддя Олег Малінніков. Він став на бік сім’ї колеги та підтвердив право на спадщину. У вирішенні Малінніков посилався на те, що відповідно до законодавства тих років, купівлю нежитлових приміщень було не обов’язково посвідчувати нотаріально. У той же час суддя не встановлював, чи дійсно ця будівля колись належала компанії «Злагода ЛТД», у якій нібито і купила його дружина Підпалого, і чи це взагалі будівля реально існувало.

Таким чином батько судді став власником «віртуального» приміщення, яке розташовувалося за тією ж адресою, що і громадська вбиральня.

Тому Валерій Підпалий звернувся в органи влади, щоб провести реконструкцію свого приміщення. Зрештою в процесі «перебудови», яка відбулася тільки на папері, він отримав пакет технічних документів вже на реальне приміщення — громадський туалет. Це дозволило йому стати повноцінним власником будівлі, яке належало громаді столиці.

Зараз від громадського туалету, який розташовувався в сквері, залишився тільки фундамент. У профільному комунальному підприємстві Київводфонд про маніпуляції з майном знають. Журналістам видання повідомили, що кілька років тому керівництво підприємства звернулося в поліцію, ведеться розслідування. Але громадська вбиральня — не єдина будівля, яка сім’я судді Підпалого отримала за схемою із спадщиною.

Віртуальна нерухомість

За дивним збігом батько судді отримав від дружини у спадок ще кілька приміщень у тому ж сквері, площею 262 квадратних метра. Вони розташовані за вбиральні. Ольга Пидпала нібито також купила цю нерухомість у своєї ж фірми ще в 90-х.

Щоб сім’я судді змогла зареєструвати право власності на ці приміщення, спадкоємець знову пішов у суд. Рішення на його користь виніс той же суддя, що і в історії з громадської вбиральні — Олег Малінніков. Але щоб справа про спадкових приміщеннях розглядав саме він, Підпалий десятки разів подавав один і той же позов у суд, поки його не розподілили саме на Малинникова. Експерт Центру протидії корупції Чижик Галина пояснює, що це відома схема маніпуляції з автораспределением справ.

«Якщо потрібно, щоб справа потрапила до конкретного судді, подається велику кількість позовів. Система розподіляє позови на різних суддів, але судді не починають розгляд справи, поки не сплачено судовий збір. Судовий збір сплачується тільки у тій справі, яку розглядає потрібний суддя. Інші виробництва закриваються, а це слухається» , — пояснила вона.

Усі договори купівлі-продажу нерухомості, які нібито укладала померла дружина Підпалого 20 років тому, датовані одним днем. Поліція вже два роки розслідує історію з привласненням майна громади, слідчі отримали доступ до документів. В іншому кримінальному процесі встановили, що підписи і печатки відрізняються по оформленню.

Експерт з містобудування Георгій Могильний бачить великі ризики, на місці громадського туалету та за адресами неіснуючих будівель може з’явитися чергова новобудова. Адже їх власник — батько столичного судді — може подати документи на «реконструкцію» будинків, а далі під її виглядом звести нову споруду. Адже закон це дозволяє. Єдиною вимогою є не виходити за межі фундаменту старого будинку. Крім того, тепер сім’я Пидпалых може також отримати у користування землю навколо будівель, які перейшли у їх власність. «Тобто власник будівель може отримати в оренду ділянку навіть без конкурсу», — пояснює Могильний.

Інтереси громадської вбиральні і самобуду в столичному сквері, схоже, не дуже турбує влади столиці та правоохоронні органи — працює кругова порука.

Автор: Олексій Ярильченко; Слідство.Інфо