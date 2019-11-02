Корупція в Мінінфраструктури: голова Морської рятувальної служби звільнено з посади

Директор казенного підприємства «Морська пошуково-рятувальна служба» Міністерства інфраструктури Віктор Сударєв, якого звільнили 17 жовтня, намагається оскаржити наказ морської адміністрації в суді.

Про це редакції 368.media повідомило джерело.

Державна служба морського та річкового транспорту (Морська адміністрація) 17 жовтня звільнила Віктора Судорева з посади директора КП «МПСС». Екс-директор підприємства не подав декларацію перед звільненням.Він намагається оскаржити своє звільнення і подав позов до Приморського райсуду Одеси.

Раніше чиновника звинуватили у корупційних схемах. Мова йде про тендері по закупівлі послуг лізингу чотирьох пікапів і мікроавтобусів Volkswagen (T6 Caravelle, T6 Kombi, Amarok RANCHO і Amarok RODEO), який провели ще три роки тому, де перемогла компанія «Теком-Лізинг» з пропозицією в 16,33 млн гривень. Машини передавали у користування на півтора року.

Детективи НАБУ з’ясували, що ринкова вартість зазначених автомобілів вдвічі менше контракту. Більше того, чиновники зробили фірмі передоплату у 80% від вартості угоди. У жовтні 2018 року чиновники, щоб уникнути покарання за розтрату і зловживання владою, вирішили укласти новий договір. Фірма передавала машини в дар службі.

Детективи виявили, що директор служби особисто спілкувався з працівниками ТОВ «Теком-лізинг» і ТОВ «Автомобільний Дім» (постачальник автомобілів), ще до оголошення зазначених вище торгів, використовуючи власний поштовий ящик, доменне ім’я сервера якого належить НВП «Тенет».

У свою чергу профспілка КП «МПСС» звернувся до міністра інфраструктури Владиславу Криклию з проханням скасувати незаконний наказ Морської адміністрації про звільнення Сударєва і відновити його на посаді. Приморський районний суд 28 листопада розгляне позов з оскарження наказу.