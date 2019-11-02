Путінська Росія стрімко перетворюється на місце для смерті

Наш ядерний «Джокер» не вгамовується: йому конче треба пред’явити світові реальний літаючий жах, після чого, за задумом шантажиста, Захід повинен стати поступливішими. Завдання Путіна – отримати визнання Криму – російським, і обнулити санкції.

Міністр культурки Мединський заявив, що, якби «Джокер» знімали в Росії, фільм не отримав підтримки Мінкульту. Бюджет нескрепного кіно склав $55 000 000, а прем’єрні покази вже принесли дохід в сумі $741 318 680. Зате Мінкульт виділив 52 млн. рублів на картину «Щоденник [email protected]дрота». Який міністр – таке і кіно: за мотивами органайзера Мединського.

Про це розповідається в статті відомого російського журналіста і публіциста Олександра Сотника.

Між тим, гроші, виділені з держбюджету на фінансування виробництва фільмів – а це близько 5 млрд. рублів, просто осіли в офшорах і на рахунках компаній-пустушок. До такого висновку прийшла Рахункова палата.

Більше половини фільмів, профінансованих міністерством культури і Фондом кіно, не побачив майже ніхто: з 155 картин, знятих з 2015 року, у 80 набралося менше 10 тисяч глядачів, тобто прокату у них де-факто не було. А у 30 картин не набралося і 1000 глядачів. Ми маємо справу з банальним злодійством вітчизняних чиновників, і ніякого ворожого «Джокера» в рукаві.

Без «Джокера» грає навіть верховний головнокомандувач, прес-секретар якого на блакитному оці заявляє, що Путін не стане коментувати «окремий випадок» рядового Шамсутдинова, який розстріляв під Читой 8 осіб. Виявляється, це – «окремий випадок». Як якщо б хлопець сам приперся в ЧВК якого-небудь Вагнера і там «накосячілі».

Але адже його Батьківщина закликала: визнала осудним, поголила і забезпечила автоматом. Але російська армія, перенявшая всі самі огидні риси радянської армії, пішла в глуху несознанку усіма своїми перевірочними комісіями, які дали висновок: «Ніякої дідівщини, все було в рамках Статуту, а те, що Шамсутдінов настріляв солдатів, мов куріпок – так це його особистий конфлікт з убитим офіцером».

Справді: при чому тут Путін?

А у військовій частині в Козельську (Калузька область) в кабінеті командира частини був знайдений повішеним 21-річний військовослужбовець Сергій Сафонов. Є всі підстави припускати, що це був суїцид, а вбивство товаришами по службі.

Отже, рахунок 1 : 1. Повісили, поки Сафонов не став як Шамсутдінов. А може, й гірше: військова частина ставиться до ракетним військам стратегічного призначення…

А от стосовно ракет – Путін дуже навіть при чому. Цими іграшками він любить розмахувати, висовуючись з своєї ублюжьей нори.

Міноборони Росії приступить до проведення льотно-конструкторських випробувань новітньої рідинної міжконтинентальної балістичної ракети (МБР) РС-28 «Сармат» на початку 2020 р. Початковий етап випробувань передбачає два пуску ракети з масогабаритні макетом бойової частини з шахтної установки на космодромі «Плесецьк», всього планується провести не менше п’яти пусків.

Наш ядерний «Джокер» не вгамовується: йому конче треба пред’явити світові реальний літаючий жах, після чого, за задумом шантажиста, Захід повинен стати поступливішими. Завдання Путіна – отримати визнання Криму – російським, і обнулити санкції.

Поки що доводилося тільки демонструвати мілітаристські мультфільми і терміново запирати изгаженное спіднє під Северодвінську. Нові випробування спопеляючих «хотілок» кремлівського вояки – серйозний привід напружитися для всього людства, бо ніхто не знає: чим нашпигують цю вафлю упоротые випробувачі, злетить вона чи ні, і якщо навіть злетить – не впаде, на кого бог пошле?

Напевно, саме про це думав наш великий стратег, відкриваючи пам’ятник свого «вчителя» Примакову – батькові терористичних мавп, зачатих на Луб’янці? Тут як раз американці відправили то до біса, то до гуриям чергового «ісламського державника» аль-Багдаді. Зате на африканському напрямку після саміту з роздачею мільярдів намітився такий прорив, що аж голови найманців з ПВК Вагнера полетіли.

27 жовтня товариші з Мозамбіку, явно не оцінивши миротворчих зусиль «білого вождя», підстерегли і розстріляли колону з вихованцями Пригожина, після чого – обезглавили їх. А трохи раніше кілька десятків найманців-росіян були знищені в Лівії. Смертельні обійми африканських друзів до гробу.

Між тим, простим росіянам тільки й залишається думати, що про потойбічному світі. Боргове навантаження росіян досягла максимуму з 2012 року. Кредити нахапали 40 мільйонів чоловік. Причому, ці кредити в більшості своїй – на одяг та їжу.

Боргове навантаження стала зростати з кінця 2017 року, в основному за рахунок споживчих, а не іпотечних кредитів. Так кремлівська банда вибиває з громадян гроші. Жодного просвіту, жодної надії на життя!

У 54 регіонах Росії скоротилося число лікарів. У Бурятії і Новосибірської області їх стало вдвічі менше. У Росії зник препарат онкаспар, необхідний для лікування гострого лімфолейкозу. У Росії лімфолейкозом хворіють приблизно 2000 чоловік в рік, більшість з них діти. Але якщо країною править нежить – про життя на цій території можна забути.

Країна перетворюється на місце для смерті. Все для неї: і ввезення ядерних відходів, і закриття лікарень, будівництво храмів – щоб дужче вірили і прагнули в свій вигаданий рай.

Ось вирок державного бандита, звернений до кожного росіянина: «Ти, сука, хочеш жити? – а не будеш. А я, може, і не хочу, але буду. І буду жити добре, а ти – або в рай, або просто здохни. Це вже як тобі більше подобається, мені по барабану…»

Як там Рогозін з потрісканої від щастя мордою изрыгнул: «Єдиний, хто може бути без профільної освіти в ракетно-космічній галузі, — це генеральний директор «Роскосмосу». Всі все зрозуміли? Це означає, що вони крали, і стануть красти ще більше. І ніхто нікуди не піде: ні Рогозін з Шойгу, ні Бортніков з Патрушевим, ні Медведєв з Путіним.

Та й хто куди піде, якщо у того ж Шойгу сестра працює в Держдумі, старша дочка в МНС, молодша займається проектами в Міністерстві оборони, а зять і зовсім заступник генпрокурора РФ.

Так що вони будуть ховати вас десятками, сотнями тисяч, мільйонами будуть закопувати. А наостанок, перед тим, як вбити, їх усміхнений пахан розповість вам анекдот про бабусю або про болячки Шуберта. Або про інтимне життя глистів. І посміхнеться вам добрим оскалом Джокера.