Тепло возвращается: украинцев порадовали прогнозом

Погода в Украине 2 и 3 ноября будет непростой – в субботу ожидается сильный ветер до штормовых значений, который принесет на следующий день потепление. На выходных существенные осадки маловероятны, разве что на Западе местами прогнозируются небольшие дожди. Об этом говорится в сообщении синоптика Наталки Диденко на странице в Facebook.

Эксперт предупреждает украинцев о мощных порывах 2 ноября до 20 метров в секунду.

Ветер разгуляется практически по всей территории страны, разве что обойдет стороной восточные области. Направление ветра – южное.

“Но вместе с ветром идет и потепление”, – рассказала Диденко.

Ожидается, что теплая погода продлится всю неделю. При этом стоит обратить внимание, что это потепление будут сопровождать дожди.

Добавим, что по прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра в субботу температура воздух днем составит в среднем около +1… +6 градусов, а на Закарпатье и крайнем юге ожидается до +11 градусов.

В воскресенье по стране потеплеет – столбики термометров покажут от +7 до +12 градусов днем, а в южных районах Одесской области, на Закарпатье и Прикарпатье прогнозируется до +16 градусов. В то же время на Востоке будет прохладнее – в этих регионах ожидается до +9 градусов максимум, а в ночное время будет морозно – от -3 и до -8 градусов.

3 ноября зонтики лучше не забывать при выходе из дома жителям западных и некоторых районов северных областей.

В столице на выходных осадки не прогнозируются, разве что ночью 3 ноября местами возможет небольшой дождь. В Киеве также задует сильный ветер – возможны порывы до 20 метров в секунду.

Температура воздуха в субботу днем составит +6… +8 градусов, в воскресенье ожидается +10… +12 градусов и в темное время суток от +3 до +5 градусов.

: rbc.ua