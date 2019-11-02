У Делі з-за смогу закрилися школи. Там теж палять суху траву!

У Делі з-за смогу, який дуже посилився 1 листопада, ввели надзвичайний стан. Спеціальна комісія Верховного суду призупинила всі будівельні роботи і заборонила запускати салюти в самому Делі, а також в сусідніх штатах. Міські школи закрилися принаймні до вівторка 5 листопада. Школярам та їх батькам вже видали понад п’яти мільйонів респіраторів. Урядовці заявляють, що столиця перетворюється на «газову камеру«.

У складі смогу, який оповив Делі, містяться діоксид вуглецю, азот та сірка.

Жителі Делі публікують в соцмережах фото і відео смогу, зроблені у місті, і скаржаться на ситуацію, яка з кожним роком стає все гірше. Причиною різкого погіршення екологічної ситуації стали фермери, які спалюють стерню, що залишилась на полях після збору врожаю. В північних районах Індії в листопаді і грудні щорічно спалюється більше 23 мільйонів тонн таких відходів сільгоспвиробництва на території 80000 квадратних кілометрів.

Експрес-інформація по країні

Індія (Республіка Індія – держава в Південній Азії.

Прапор



Герб



Столиця – Делі

Найбільші міста: Мумбаї, Делі, Бангалор, Ченнаї, Калькутта

Форма правління – Парламентська

Територія – 3 287 263 км2 (7-я в світі)

Населення – 1,285 млрд чол. (2-я в світі)

Офіційні мови – хінді, англійська (+ 21)

Релігія – індуїзм

ІЛР – 0,609 (130-я в світі)

ВВП – $2,048 трлн (9-я в світі)

Валюта – індійська рупія

Межує з Пакистаном, Китаєм, Непалом, Бутаном, Бангладеш, М’янмою

Ситуацію ще більше погіршують численні салюти, які городяни запускають в честь індуїстського фестивалю Дівалі. Інші чинники забруднення повітря — будівельне сміття, а також шкідливі викиди фабрик і транспортних засобів.

Як повідомляв портал «Навколо світу. Україна», забруднення повітря в Україні перевищила норму в 5 містах, і це тільки за офіційними даними. Причиною забруднення стали кілька факторів, у тому числі спалювання листя в містах і сільській місцевості. Спалювати листя заборонено, однак українці продовжують це робити із завидною завзятістю.

За матеріалами ВВС

Читайте також:

Смог у Києві: причини, прогнози та наслідки

Забруднення повітря призводить до розладів психіки у підлітків

Сильне забруднення повітря зв’язали з раком порожнини рота