Арестович: якщо подивитися на стандарти члена НАТО Болгарії, то Україна була готова до вступу в Альянс ще 1992 року

Офіс президента вже остаточно заявив, що поки що немає жодних намірів влади просити ПДЧ в НАТО, оскільки таке прохання і відповідна заявка була подана в 2008 році.

Насправді такий крок пояснюється дуже просто – влада в Україні не хоче дратувати Путіна своїм прагненням продовжувати зближуватися з НАТО.

Президент Зеленський дуже хоче зустрітися з Путіним в «Нормандському форматі» в Парижі, тому нелогічно створювати ще одну проблему собі на цьому шляху.

Про це в інтерв’ю одному зі ЗМІ розповів військовий оглядач Олексій Арестович.

Він пояснив, ясно також, що зустріч у Парижі може відбутися тільки в тому випадку, якщо Україна буде робити практично все, що хоче Путін і не дражнити його. Олексій Арестович зазначив, що він особисто не бачить в такій поведінці влади нічого страшного, як і не бачить нічого катастрофічного в розведенні сил на сході України, тому що остаточно стане ясно, куди рухає Зеленський корабель під назвою «Україна» лише після зустрічі в «Нормандському форматі».

За словами експерта, всі ті розповіді влади, що Україна ще недостатньо дозріла для вступу в НАТО – це повна маячня, тому що, якщо приїхати у ту ж Болгарію, яка є членом НАТО, і подивитися, які там стандарти, то стане очевидно, що Україна була готова до вступу в НАТО ще в 1992 році.