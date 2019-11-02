У Києві завершено капітальну реконструкцію мосту Метро

Міст Метро через Русанівську протоку в Києві був повністю реконструйований за дорученням столичного мера Віталія Кличка.

Близько півтора років тому споруда визнали аварійним. Очільник міста дав доручення терміново приступити до ремонту.

Наголошується, що нове асфальтне покриття має прослужити не менше 10 років. Крім того, комунальники встановили нове освітлення, відремонтували всі тротуари і оновили несучі конструкції. Загальна вартість реконструкції мосту метро склала 235 млн гривень. Ремонтні роботи прокоментував голова асоціації «Мости України» Михайло Опанащенко. «Виконані всі етапи, щоб забезпечити безпеку при проїзді по цьому мосту. По мосту їздить понад 100 тис. автомобілів на добу, плюс — гілка метро, і залишати його в аварійному стані, було неприпустимо», — заявив він. Потрібно відзначити, що масштабна реконструкція почалася після численних скарг автомобілістів. Навесні минулого року був проведений тендер на реконструкцію.

Втім, міст Метро — це не єдина споруда в столиці, потребує термінового ремонту. Більшість київських мостів знаходиться в жалюгідному стані. Зокрема, в першу чергу, в реконструкцію потребують міст Патона і Пішохідний міст, з якого кілька місяців тому впала величезна бетонна балка.