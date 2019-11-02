Для українців загроза війни і високих тарифів більше не головна проблема – з’явилася ще більша небезпека

Президент Володимир Зеленський був обраний українцями для вирішення двох головних завдань – прибрати попередню владу, з чим він вже відмінно впорався.

Друга задача – об’єднавча, навколо теми світу. Вона була і залишається найбільш чутливою. Також є ще третя завдання, але до неї поки що не доходить навіть на рівні обговорення – зниження тарифів. Про це в ефірі одного з каналів розповіла експерт Фонду громадської дипломатії Олександра Решмедилова.

Вона зазначила, правда, якщо подивитися останні соціологічні дослідження, то серед головних проблем українців вже не війна і тарифи, а масовий відтік робочої сили. Саме міграційні процеси самі українці констатують, як ключову загрозу. Тому рейтинги влади можуть бути до цих моментів дуже чутливі.

Олександра Решмедилова вважає, що новій владі в особі президента Зеленського треба не повторювати помилок попередньої влади і не гнути свою лінію, а слухати більшу частину суспільства. Не потрібно забувати про соціально-економічну політику, яка застопорилася.