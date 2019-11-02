На Запоріжжі п’яний водій вилетів з моста (відео)

Автомобіль ВАЗ на великій швидкості злетів з моста. За попередньою інформацією, ніхто не постраждав. Аварія сталася 1 листопада на Східному проспекті, в районі так званого горбатого моста. Про це повідомляє pro.berdyansk.

Очевидці ДТП викликали співробітників поліції, які затримали водія. Як повідомляють правоохоронці, в крові водія виявили 2.3 проміле алкоголю. Відповідно до закону, допустима доза – 0,20 проміле.

: forpost.media

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