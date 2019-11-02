ЗМІ: НАТО відмовилося від зустрічі Столтенберга звільненими з українськими моряками

Українська сторона пропонувала організувати в Одесі зустріч генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга із звільненими з Росії українськими моряками, але в Альянсі відмовилися.

Про це пише «Дзеркало тижня» з посиланням на свої джерела.

За інформацією видання, проти була Франція, яка не хоче «дратувати» Росію зустріччю, яка, на думку Парижа, може «зірвати мирний процес і негативно вплинути на організацію переговорів у «нормандському форматі».

Нагадаємо, раніше генеральний секретар Альянсу Йенс Столтенберг заявив, що на сьогоднішній день для України немає сенсу подавати нову заявку на отримання Плану дій щодо членства в НАТО.