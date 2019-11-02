«Занадто пасивний у зовнішній політиці»: Гончаренко розкритикував роботу Зеленського

Глава держави Володимир Зеленський дуже м’який стосовно Росії, і від нього не чути антиросійської риторики. Крім того, президент проводиит занадто пасивну зовнішню політику.

Така заява пролунала від Олександра Гончаренка, депутата від партії Порошенка «Європейська солідарність».

Гончаренко заявив, що протягом останніх кількох днів Зеленський нібито допустив кілька помилок. Депутат нагадав, що влада Данії все-таки дозволила Росії будувати газопровід на своїй території. Крім цього, як зазначає Гончаренко, президент дуже пасивний в тому, що стосується відносин з Угорщиною і Чехією. Депутат зазначає, що нібито Угорщина і Чехія дуже симпатизують Росії, і Зеленський упускає момент вибудувати відносини з цими країнами. Так Гончаренко прокоментував недавню заяву президента Чехії Мілоша Земана. Зокрема, Земан підкреслював, що визнає приєднання Криму до Росії.

За словами чеського президента, Україні, а також усьому світовому співтовариству пора вже змиритися з тим, що півострів Крим був приєднаний до Росії 5 років тому. Також Гончаренко відреагував на нещодавні переговори президента Росії Володимира Путіна з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном.