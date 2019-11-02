В Австралії знайшли загадковий скам’янілий кіготь

В Квінсленді була зроблена цікава знахідка. Вчені знайшли останки хижого динозавра, який жив 110 мільйонів років тому.

Але раніше в Австралії вже знаходили подібні кігті, тільки збереглися у стократ гірше, і належали динозавра Australovenator wintonensis, що жив на 10 мільйонів років пізніше. І тепер виходить, що велетенський динозавр, схожий з хижим Ти Рексом, міг існувати в незмінному вигляді 10 мільйонів років, або ж вченим вдалося відкрити новий вигляд.

У нову експедицію вчені вирушать вже в наступному місяці, і вони сподіваються знайти підтвердження своєї теорії.

Експрес-інформація по країні

Австралія (Австралійська Федерація) – держава в Південній півкулі, розташована на австралійському материку та острові Тасманія.

Прапор



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Столиця – Канберра

Найбільші міста: Сідней, Мельбурн, Брісбен, Перт, Аделаїда

Форма правління – Конституційна монархія

Територія – 7 692 024 км2 (6-я в світі)

Населення – 24,8 млн чол. (52-я в світі)

Офіційний мову – австралійський англійська

Релігія – християнство

ІЛР – 0,935 (2-я в світі)

ВВП – $1,454 трлн (12-я в світі)

Валюта – австралійський долар

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», кількість відкритих видів динозаврів настільки велике, що учені навіть склали ТОП-10 найменших і найбільших динозаврів.

За матеріалами «Фокус»

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