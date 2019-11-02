Водій “Фольксвагена” наїхав на двох людей на пішохідному переході

Сьогодні, 2 листопада, під час проведення громадської акції на захист парку Гірка Крістера, люди перекрили Вишгородської вулицю.

Протестуючі зайняли пішохідний перехід, але це не вберегло двох людей від наїзду “Фольксвагена”.



















Люди не пропускали автомобілі та громадський транспорт, виняток – швидкі допомоги. Така ситуація не сподобалася водієві “Фольксагена” і він намагався протиснутися через перекритий протестувальниками пішохідний перехід. В результаті – скоїв наїзд на двох людей.

На даний момент з водієм і постраждалими працюють співробітники національної поліції.