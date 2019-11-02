В Одесі СБУ за хабар затримала свого співробітника

Оперуповноважені з одеського управління внутрішньої безпеки СБУ викрили колегу в отриманні хабара.

Про це повідомили в прес-центрі правоохоронного органу.

Оперативник разом із спільником вимагали понад 35 тисяч гривень від місцевої мешканки. Вони пообіцяли посприяти в поверненні автомобіля, вилученої поліцією, і запевнили, що не будуть втручатися в її підприємницьку діяльність.

У СБУ встановили, що на банківську карту спільника був здійснений грошовий переказ у розмірі 15 тисяч гривень. Стосовно нечистих на руку осіб відкрито кримінальне провадження, в ході якого за місцями роботи та проживання проводяться обшуки. Подільників підозрюють у злочинах у відповідності зі статтями 190 (шахрайство) і 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі). Досудове слідство триває. Імена фігурантів справи не названі.