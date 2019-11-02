Задушив, розриваючись між дружиною і коханкою

Слідство висуває новий мотив, з-за якого, на його думку, екс-глава Раменського району Андрій Кулаков, міг задушити Євгену Исаенкову.

СУ СКР по Московській області завершило ряд експертиз у справі про вбивство заступника голови громадської палати Раменського району Підмосков’я Євгенії Исаенковой. За звинуваченням в цьому злочині під вартою перебуває екс-глава району Андрій Кулаков. Фахівці визнали помилковими колишні припущення про те, що Исаенкова була ВІЛ-інфікованою. Також СКР визначився з основною версією мотиву вбивства.

Як розповів «Росбалту» джерело в правоохоронних органах, завершена експертиза кільця, хрестика і годин, які перебували на Исаенковой в момент її вбивства. На них знайшли частинки шкіри Кулакова, проте визначити, коли вони з’явилися, неможливо. На телефоні, який був з собою у Исаенковой, виявлений відбиток пальця. Він не належить Кулакову, зараз правоохоронці намагаються встановити, чий це слід. На білизну загиблої є два сліди від рук екс-чиновника, як ніби він намагався його зняти. Але знову ж час появи відбитків встановити не представляється можливим. На двері машини жертви виявився слід від черевика, але експерти не змогли визначити, яка це взуття і кому вона могла належати. Також фахівці прийшли до висновку, що знайдений поряд з автомобілем телефонний провід не був знаряддям злочину. Исаенкову задушили руками: однією затискали рот, інший здавлювали горло.

В ході слідства було встановлено, що у відносинах жінки з чоловіком було не все просто. На допиті чоловік заявив, що вони давно були чужими один одному людьми, він знав про наявність у неї коханця, а жили під одним дахом виключно з-за спільної доньки. Однак зараз стало зрозуміло, що в реальності Исаенкова ретельно приховувала свій роман з Кулаковим. Листування з ним вона вела за допомогою месенджера, який знаходиться під паролем («зламати» його не вдалося до цих пір), а коли їхала на побачення ввечері, говорила чоловіку, що відправляється до подруги.

Оперативникам вдалося знайти і квартиру, яку Кулаков орендував для побачень з Євгенією. Однак там опинилися тільки речі загиблої. Будь-яких слідів екс-голови району виявити не вдалося. З’ясувалося, що 7 липня 2019 року, на наступний день після вбивства, Кулаков приїхав у це приміщення, забрав всі речі, що мають відношення до нього, після чого викинув їх на смітник.

Спочатку експерти дали висновок, що у Исаенковой виявлена ВІЛ-інфекція. З-за цього народилася версія, що Кулаков, дізнавшись про це захворювання, в пориві гніву задушив кохану. Однак повторна експертиза спростувала цю версію. Було визнано, що попередній висновок про наявність у загиблої Сніду помилкове. Більше того: методики визначення ВІЛ-інфекції у вже померлих людей не існує. А жодного іншого доказу подібного захворювання Исаенковой немає.

Зараз слідство висуває інший можливий мотив вбивства. Дружина Кулакова, знала про роман, постійно влаштовувала скандали і вимагала покинути коханку. Исаенкова теж скандалила, вимагаючи розлучитися. При цьому вона в пориві гніву могла сказати щось дуже образливе. Під час чергового скандалу у Кулакова не витримали нерви, і він убив коханку.