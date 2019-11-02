Ізраїль кримінальний: поножовщина і стрілянина

У суботу, 2 листопада, вранці, 20-річний чоловік отримав ножове поранення на вулиці Халуцей А-Таасия в Хайфі. Він був доставлений до лікарні РАМБАМ у важкому стані.

Обставини інциденту з’ясовуються.

У п’ятницю, 1 листопада, ввечері, на території місцевої ради Басматі-Табун (Нижня Галілея) 30-річний чоловік отримав важкі вогнепальні поранення.

На місце прибула бригада парамедиків “Маген Давид Адом”, що доставила постраждалого до лікарні РАМБАМ в Хайфі.

Прес-служба поліції повідомила, що обставини інциденту з’ясовуються.

http://newsru.co.il/israel/01nov2019/taboon808.html