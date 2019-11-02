На Хмельниччині рейсовий автобус з’єднання їхав у кювет та перекинувся: вісім травмованих

На Хмельниччині перекинувся рейсовий автобус. За попередніми даними, внаслідок аварії травмувалося 7 пасажирів та водій.

Про це повідомляє поліція Хмельницької області.

ДТП сталося у суботу близько 11-ї години ранку на околиці села Довжок кам’янець-Подільського району.

Рейсовий автобус, який рухався за маршрутом “Залісся-1 – кам’янець-Подільський”, з’єднання їхав у кювет та перекинувся.

За попередніми даними, в результаті аварії 31-річний водій та 7 пасажирів автобуса отримали тілесні ушкодження різного ступеня важкості. Потерпілих доставили в кам’янець-Подільську районну лікарню.

“За попередньою інформацією, у транспортному засобі заклинило колесо, але остаточні висновки щодо причин аварії можна буде зробити лише після отримання результатів автотехнічної експертизи та по завершенні розслідування”, – йдеться у повідомленні.