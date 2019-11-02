У Краматорську затримали пособника бойовиків “ДНР”

В Кіровограді затримали чоловіка, який служив в незаконних збройних формувань “ДНР”.

Про це повідомили у Держприкордонслужбі.

“36-річний українець в червні 2014 року вирішив добровільно піти на службу до бойовиків. Завдання російських кураторів сумлінно виконував на блокпостах в Краматорську Донецької області, де, за словами затриманого, виконував завдання щодо перевірки документів громадян та огляду транспортних засобів”, – йдеться в повідомленні.

Кримінальну справу відкрито за ч. 2 ст. 26 (Створення не передбачених законами України збройних формувань або участь у їх діяльності) КК України .

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з конфіскацією майна або без такої.