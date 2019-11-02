З’єднання явилися фото і відео прощання з відомою волонтеркою, що допомагала українським бійцям

У Кременчуці Полтавської області пройшло прощання з волонтеркою Ольгою Шевченко, яка трагічно загинула під колесами автомобіля 30 жовтня.

Під під’з’їздом будинку, у якому вона жила, зібралося не менше сотні людей.

“Коли через необачність назвавши її бабусею, а вона сказала, що вона не бабуся, щоб називав її пані”, – розповів один з присутніх.

Люди кажуть, що Ольга Шевченко завжди ходила з посмішкою на обличчі і завжди була сильна духом, незважаючи на ті, що була сліпою.

“Вона показала нам, як можна активно жити, як можна змінювати світ, незважаючи ні на що. Як бачіті серцем, бачіті світлою душею”, – говорять активісти.